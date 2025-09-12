Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Ohne Zverev: Davis-Cup-Team kurz vor Einzug in Finalrunde

Jan-Lennard Struff bewies in seinem Match gegen Yoshihito Nishioka Nervenstärke. (Archivbild)
Jan-Lennard Struff bewies in seinem Match gegen Yoshihito Nishioka Nervenstärke. (Archivbild) Bild: Frank Molter/dpa
Yannick Hanfmann gelang ein souveräner Sieg. (Archivbild)
Yannick Hanfmann gelang ein souveräner Sieg. (Archivbild) Bild: Mindaugas Kulbis/AP/dpa
Jan-Lennard Struff bewies in seinem Match gegen Yoshihito Nishioka Nervenstärke. (Archivbild)
Jan-Lennard Struff bewies in seinem Match gegen Yoshihito Nishioka Nervenstärke. (Archivbild) Bild: Frank Molter/dpa
Yannick Hanfmann gelang ein souveräner Sieg. (Archivbild)
Yannick Hanfmann gelang ein souveräner Sieg. (Archivbild) Bild: Mindaugas Kulbis/AP/dpa
Sport-Mix
Ohne Zverev: Davis-Cup-Team kurz vor Einzug in Finalrunde
Christian Johner, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Alexander Zverev fehlt dem Davis-Cup-Team beim Duell mit Japan. Aber auch ohne den Weltranglistendritten läuft es für die deutsche Mannschaft.

Tokio.

Yannick Hanfmann streckte nach seinem überzeugenden Sieg im Davis Cup die Arme in die Höhe und klatschte in Abwesenheit von Alexander Zverev lässig mit Kapitän Michael Kohlmann ab. Das deutsche Tennis-Team steht nach zwei guten Leistungen auch ohne den Weltranglistendritten kurz vor dem Einzug in die Finalrunde.

Die Mannschaft um Hanfmann und den ebenfalls erfolgreichen Jan-Lennard Struff führt in der zweiten Qualifikationsrunde des Davis Cups gegen Gastgeber Japan 2:0 und braucht nur noch einen Sieg, um den Einzug perfekt zu machen.

"Wir sind sehr happy über das Resultat heute - also, dass wir 2:0 vorne sind. Wenn man uns das vorher gesagt hätte, hätten wir sofort gesagt: Das unterschreiben wir", sagte Kohlmann nach den beiden Einzeln.

Finalrunde in Italien

Erst bezwang Struff in einem hart umkämpften Auftaktmatch Yoshihito Nishioka mit 6:4, 6:7 (4:7), 6:4. Anschließend sorgte Yannick Hanfmann mit einem 6:3, 6:3 gegen Shintaro Mochizuki für den zweiten Punkt. Am Samstag (6.00 Uhr/Tennis Channel) hat das klar favorisierte Weltklasse-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz die Chance, für das entscheidende 3:0 zu sorgen.

Doch Kohlmann will trotz der "super Ausgangslage" nicht zu siegessicher sein: "Doppel-Begegnungen sind für mich immer 50:50", sagte der 51-Jährige und fügte hinzu: "Da kann immer alles passieren."

Die Finalrunde findet vom 18. bis 23. November im italienischen Bologna statt. Dann könnte auch Zverev wieder dabei sein. Die deutsche Nummer eins hatte für das Duell mit Japan aus Belastungsgründen abgesagt.

Struff mit 18 Assen und Nervenstärke zum 1:0

Statt Zverev sorgte in Tokio Struff für einen erfolgreichen Auftakt des deutschen Teams. Der Routinier konnte sich bei seinem Sieg gegen Nishioka vor allem auf seinen Aufschlag und auf seine Nervenstärke verlassen. Er schlug 18 Asse und wehrte alle zehn Breakbälle seines Kontrahenten ab. "Ich wusste, dass es ein zähes, schwieriges Match wird", sagte Struff der Deutschen Presse-Agentur.

Struff selbst nutzte in einem ausgeglichenen ersten Durchgang beim 5:4 gleich seinen ersten Breakball in der Partie direkt zum Satzgewinn. In einem engen zweiten Satz musste sich Struff im Tiebreak geschlagen geben, doch der deutsche Profi blieb auch im dritten Durchgang nervenstark und schaffte das entscheidende Break zum 5:4. "Ich habe versucht, ruhig zu bleiben und an mich zu glauben", betonte er.

Mit "mehr Selbstverständnis" nach US Open

Der Sauerländer hatte zuletzt bei den US Open in New York überzeugt und war erst im Achtelfinale an dem 24-maligen Grand-Slam-Turniersieger Novak Djokovic gescheitert. In der Weltrangliste kletterte Struff von Platz 144 auf 98. "Das hilft natürlich, wenn man so ein bisschen Rückenwind hat und mehrere Matches gewonnen hat. Dann spielt man mit ein bisschen mehr Selbstverständnis", sagte Struff.

Hanfmann hatte im zweiten Match deutlich weniger Mühe mit Mochizuki, der als Nummer 104 der Weltrangliste sogar 31 Plätze besser positioniert ist als der Deutsche. Im direkten Aufeinandertreffen war Hanfmann aber deutlich überlegen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
14:34 Uhr
2 min.
Neue Klingenthaler „Fläzbank“: Relaxen mit Ausblick hoch über der Stadt
Das Geschenk aus der Partnerstadt Neuenrade hat auf dem Körnerberg hoch über Klingenthal seinen Platz gefunden.
Tino Beyer
30.08.2025
4 min.
Grandioser Struff erreicht Achtelfinale gegen Djokovic
Was für eine Überraschung: Jan-Lennard Struff freut sich über seinen Achtelfinaleinzug.
Struff gelingt in Flushing Meadows der nächste Coup. Mit einem starken Auftritt entnervt der Qualifikant einen Publikumsliebling. Nun möchte er seine Negativserie gegen einen Topstar stoppen.
10:38 Uhr
4 min.
Ohne Zverev, mit Debüt: Davis-Cup-Team steht in Finalrunde
Tim Pütz (l) und Kevin Krawietz sorgten für den entscheidenden dritten Punkt gegen Japan. (Archivbild)
Auch ohne Alexander Zverev hat das deutsche Davis-Cup-Team in Japan souverän das Ticket für die Finalrunde gelöst. Der erst 17-jährige Justin Engel feiert ein Traumdebüt.
Christian Johner, dpa
14:35 Uhr
1 min.
Mitmachen erwünscht: Junge Party beim Plauener Kultursommer
Die „Junge Party“ in Plauen kam bereits im Vorjahr bei Jugendlichen gut an.
Der Theaterplatz in Plauen wird am 20. September ab 17 Uhr zur Feierzone. Was neben Musik und Tanz noch los ist.
Jakob Nützler
Mehr Artikel