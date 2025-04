Oilers verlieren ohne Draisaitl und McDavid bei den Kings

Nach drei Siegen in Serie verlieren die Edmonton Oilers deutlich. Beim Rivalen Los Angeles Kings muss das Team auf seine beiden Stars verzichten. Die Niederlage könnte Folgen für die Playoffs haben.

Los Angeles.

Ohne die verletzten Stars Leon Draisaitl und Connor McDavid haben die Edmonton Oilers gegen den Divisions-Rivalen Los Angeles Kings verloren. Durch das 0:3 in Los Angeles haben die Oilers nur noch theoretische Chancen, auf Rang zwei in der Pacific Division zu rücken und sich für die erste Runde der Playoffs das Heimrecht zu sichern.

Beide Teams treffen in der ersten Runde absehbar aufeinander. Die Kings machten durch den eigenen Sieg und die Niederlage der Calgary Flames gegen die Vegas Golden Knights die Playoff-Qualifikation perfekt.

Draisaitl hatte sich am Donnerstag gegen die San José Sharks am Unterkörper verletzt. Genauere Angaben gibt es nicht. Laut US- und kanadischen Medien soll es aber nicht die gleiche Verletzung sein, die ihn zuletzt zu vier Spielen Pause zwang.

Oilers-Trainer Kris Knoblauch hatte sich optimistisch geäußert. "Ich bin nicht allzu besorgt", sagte er vor dem Spiel in Los Angeles über seinen Star: "Er sollte lange vor den Playoffs wieder zurück sein." Einen genauen Termin für die Rückkehr des 29 Jahre alten Kölners gab der Trainer jedoch nicht. (dpa)