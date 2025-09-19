Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Oktoberfest-Besuche: Kompany vertraut den Bayern-Profis

Die Bayern auf dem Oktoberfest: Hier stoßen Harry Kane (l) und Konrad Laimer an.
Die Bayern auf dem Oktoberfest: Hier stoßen Harry Kane (l) und Konrad Laimer an. Bild: Alexandra Beier/FC Bayern München/dpa
Die Bayern auf dem Oktoberfest: Hier stoßen Harry Kane (l) und Konrad Laimer an.
Die Bayern auf dem Oktoberfest: Hier stoßen Harry Kane (l) und Konrad Laimer an. Bild: Alexandra Beier/FC Bayern München/dpa
1. Bundesliga
Oktoberfest-Besuche: Kompany vertraut den Bayern-Profis
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

"O'zapft is!" In München beginnt das 190. Oktoberfest. Auch die Profis des FC Bayern zieht es mal privat auf die Wiesn. Ist der Trainer darum besorgt? "Das sind keine Kinder", sagt Kompany.

München.

Am Samstag beginnt in München das 190. Oktoberfest. Und Trainer Vincent Kompany hält nichts von besonderen Verhaltensregeln, die er den Fußball-Profis des FC Bayern für Wiesn-Besuche auferlegen könnte. "Ich habe Vertrauen. Die Spieler sind keine Kinder. Sie wissen, was richtig und was falsch ist. Und wenn etwas passiert, dann lösen wir das zusammen", sagte Kompany vor dem weltgrößten Volksfest, das bis zum 5. Oktober dauert. 

Vier Spiele bestreitet der deutsche Rekordmeister zur Wiesn-Zeit, davon aber nur eines daheim. Am Schlusstag, einen Tag nach dem Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt, ist der offizielle Wiesn-Besuch der Mannschaft geplant. 

"Es gibt ein besonderes Gefühl in München in dieser Zeit, das spüren wir alle", sagte Kompany: "Aber wir müssen auch in dieser Zeit unser Leben normal leben, damit wir immer die Leistungen bringen. Der Fokus liegt auf unseren Spielen." 

An diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky), wenn in den Festzelten auf der Münchner Theresienwiese das erste Bier fließt, gastieren die Bayern-Profis bei der TSG Hoffenheim. Zum Wiesn-Start soll es dann in Sinsheim den siebten Sieg im siebten Pflichtspiel der Saison geben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:09 Uhr
2 min.
Niedermaier verpasst Medaille bei Auftakt der WM in Ruanda
Auftakt der Rad-WM in Ruanda: Die Deutsche Antonia Niedermaier beim Einzelzeitfahren.
Antonia Niedermaier ist beim Auftakt der WM in Ruanda Kandidatin für eine Medaille. Doch in Ruanda schafft es die gebürtige Rosenheimerin nicht aufs Podium.
13:08 Uhr
6 min.
Uraufführung „Rummelplatz“ in der Kulturhauptstadt: Kaum enden wollender Jubel
Es geht rau und turbulent zu: Thomas Essl als Peter Loose (vorn), Jakob Ewert (Verteidiger), Felix Rohleder (Richter), Thomas Kiechle (Staatsanwalt, hinten von links).
Mit Ludger Vollmers lang erwarteter Opernpremiere nach Werner Bräunigs berühmtem Wismut-Roman begibt sich das Theater in Chemnitz künstlerisch in heimatliche Gefilde. Eine Aufführung, die einer Kulturhauptstadt würdig ist, auch wenn es ein Ärgernis gibt.
Christian Schmidt
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
17:35 Uhr
4 min.
Bayerns Rekordstart trotz Rotation: Kane gelingt Dreierpack
Garanten für Bayern-Tore: Luis Diaz und Harry Kane.
Bayerns Trainer Kompany rotiert beim Gastspiel bei Hoffenheim kräftig. Doch eine raffinierte Standard-Variante bringt die Münchner zum Oktoberfest-Start auf die Siegerstraße.
Patrick Reichardt, dpa
20:01 Uhr
2 min.
FC Bayern droht nächster Ausfall in der Abwehr
Spielte bis zu seiner Verletzung stark: Minjae Kim.
In der Defensive ist der FC Bayern eher dünn aufgestellt. Nach dem klaren Sieg bei Hoffenheim droht Trainer Kompany ein weiterer Ausfall.
Mehr Artikel