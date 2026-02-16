Olympia 2026: Eiskunstlauf-Paar Hase/Volodin mit Patzern zu Bronze – Kati Witt trägt zur Medaille bei

Die Kür der Berliner ist nur ohne Fehler magisch. Weltmeister-Trainer Ingo Steuer aus Chemnitz spricht über die Entscheidung in Mailand.

Was für eine olympische Dramatik: Das Eiskunstlauf-Paar Minerva Fabienne Hase und Nikita Volodin hat in Mailand das zum Greifen nahe Gold verpasst. Nach einem nahezu perfekten Kurzprogramm (80,01) fielen die Berliner am zweiten Tag auf den Bronzerang zurück. Weil Minerva den Salchow nur einfach sprang und sich bei ihr auch eine Unsauberkeit beim...