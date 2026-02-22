Olympia 2026: Zehn bewegende Momente – Von Brignone über Malinin bis Vonn

Wintersport
„Freie Presse“ hat emotionale Augenblicke dieser Winterspiele in Mailand/Cortina, die in Erinnerung bleiben werden, herausgepickt. Was waren Ihre olympischen Momente?
Es gab Kritik am fehlenden Flair bei diesen Winterspielen der weiten Wege. Es gab auch sehr viel Schnee, manchmal zu viel bei Olympia 2026. Woran es ebenso nicht gefehlt hat? An den jubelnden Siegern, an Gänsehautmomenten und (be)rührenden Geschichten, auch jene der bitter Enttäuschten. Eine Auswahl:
