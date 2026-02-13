MENÜ
  • Olympia: Bärensteiner Skeletonpilotin Susanne Kreher greift bei ihrem Debüt nach einer Medaille

Wintersport
Olympia: Bärensteiner Skeletonpilotin Susanne Kreher greift bei ihrem Debüt nach einer Medaille
Redakteur
Von Anika Zimny
Zur Halbzeit beim Wettkampf in Italien liegt die Erzgebirgerin als beste Deutsche auf Rang 2. Was ihr im Rennen besser als im Training gelang und wer die stärkste Konkurrenz am Samstag sein dürfte.

Der Eiskanal Eugenio Monti in Cortina d’Ampezzo, er könnte sich zum perfekten Ort für die Olympiapremiere von Susanne Kreher erweisen. Die Skeletonpilotin aus dem Erzgebirge zeigte am Freitag in den ersten beiden Läufen des Frauenrennens zwei sehr gute Vorstellungen und liegt zur Halbzeit des Wettkampfes auf Platz 2. Zur führenden...
