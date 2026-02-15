MENÜ
  • Olympia: Crimmitschauer Eisschnellläufer Felix Maly und Fridtjof Petzold verpassen in der Teamverfolgung die Medaillenrennen

Wie auch die Frauen verpassten die deutschen Männer mit Patrick Beckert (vorn) sowie den beiden Crimmitschauern Fridtjof Petzold (Mitte) und Felix Maly (hinten) die Medaillenrennen in der Teamverfolgung.
Wie auch die Frauen verpassten die deutschen Männer mit Patrick Beckert (vorn) sowie den beiden Crimmitschauern Fridtjof Petzold (Mitte) und Felix Maly (hinten) die Medaillenrennen in der Teamverfolgung. Bild: Ben Curtis/AP/dpa
Wintersport
Olympia: Crimmitschauer Eisschnellläufer Felix Maly und Fridtjof Petzold verpassen in der Teamverfolgung die Medaillenrennen
Von Katja Sturm
Gemeinsam mit Patrick Beckert blieb für das Trio im Viertelfinale nur die siebtschnellste Zeit. Auch ein besonderer Glücksbringer brachte nicht den gewünschten Erfolg.

„Goldene Momente“ wollte Fridtjof Petzold vor der Qualifikation in der Mannschaftsverfolgung für sich und sein Team heraufbeschwören. Im olympischen Dorf von Mailand hatte sich der Eisschnellläufer vom Crimmitschauer Polizeisportverein eine Flasche mit persönlicher Gravur in der Siegerfarbe herstellen lassen und in den Sozialen Medien...
