Olympia: Das sagt Jens Weißflog zu den Goldmedaillen von Philipp Raimund und Julia Taubitz

Wintersport
Mit dem Skisprung-Gold von Philipp Raimund gibt es sechs deutsche Olympiasieger auf der Normalschanze. Jens Weißflog gehört dazu und hätte nichts dagegen, zum Glücksbringer für Selina Freitag zu werden.
Jetzt sind sie zu sechst: Helmut Recknagel (1960), Hans-Georg Aschenbach (1976), Jens Weißflog (1984), Carina Vogt (2014), Andreas Wellinger (2018) und seit Montagabend Philipp Raimund – das sind die deutschen Olympiasieger im Skispringen von der Normalschanze. Jens Weißflog verfolgt in diesen Tagen die Spiele in Italien intensiv und hat...
