  • Olympia der weiten Wege in Mailand-Cortina: Bleibt der olympische Geist auf der Strecke?

Genügend Schnee ist schon mal vorhanden, auch in Livigno.
Genügend Schnee ist schon mal vorhanden, auch in Livigno. Bild: Michael Kappeler/dpa
Wintersport
Olympia der weiten Wege in Mailand-Cortina: Bleibt der olympische Geist auf der Strecke?
Von Thomas Prenzel
16 Disziplinen an sieben Schauplätzen über Norditalien verteilt – so präsentieren sich die Winterspiele 2026 mit dem Gütesiegel der Nachhaltigkeit. Dafür gibt es viel Zustimmung, aber auch Kritik.

Für Sandro Pertile erfüllt sich in den kommenden zwei Wochen ein Traum. Der Renndirektor Skisprung im Weltverband Fis erlebt Olympische Winterspiele – was nichts Neues wäre. Aber es sind seine ersten – und vermutlich die letzten – als Heimschläfer. Wenige Autominuten vom Schanzenzentrum im 5000-Seelenort Predazzo wohnt der 54-Jährige,...
