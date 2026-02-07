Olympia: Die Emotionen bleiben bei der Eröffnungsfeier teilweise auf der Strecke

Seit Freitagabend lodert in Italien die olympische Flamme. Die Idee, den Auftakt gleich parallel an vier Orten stattfinden zu lassen, war nur bedingt erfolgreich. Eine Einordnung.

Die Grundidee der Macher der Olympischen Winterspiele hatte Charme: Weil es gleich sieben Austragungsorte gibt und die Athleten entsprechend weit verteilt sind im Norden Italiens, sollte am Freitagabend nicht nur in Mailand gefeiert werden. Auch in Cortina d‘Ampezzo, Bormio und Predazzo gab es kleine Eröffnungsfeiern, an ersterem Ort wurde...