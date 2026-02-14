MENÜ
  • Olympia: Erzgebirger Axel Jungk widmet seine Silbermedaille verstorbenem Freund und Weggefährten

Cortina D’ampezzo: Axel Jungk (2.v.l) jubelt nach der Siegerehrung mit seinen Brüdern und Neffen über seine Silbermedaille.
Cortina D’ampezzo: Axel Jungk (2.v.l) jubelt nach der Siegerehrung mit seinen Brüdern und Neffen über seine Silbermedaille. Bild: Michael Kappeler/dpa
Wintersport
Olympia: Erzgebirger Axel Jungk widmet seine Silbermedaille verstorbenem Freund und Weggefährten
Von Anika Zimny
Sein zweiter Podestplatz bei Olympischen Winterspielen wurde für den Skeletonpiloten zur emotionalen Angelegenheit. Ausgelassen feierte er nicht, denn der 34-Jährige hat in Italien noch eine Mission.

Vergleichen wollte Axel Jungk am späten Freitagabend seine beiden olympischen Silbermedaillen nicht. Nachdem der Erzgebirger vor vier Jahren in Peking bei den Winterspielen hinter Teamkollege Christopher Grotheer auf Rang 2 eingekommen war, musste sich der 34-Jährige in Cortina d‘Ampezzo jetzt dem Briten Matt Weston geschlagen geben. Der neuen...
