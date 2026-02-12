Olympia: Erzgebirgerin Julia Taubitz holt sich mit der deutschen Teamstaffel ihre zweite Goldmedaille

Wintersport
Als Mitfavoriten auf den Sieg waren die 29-Jährige, Einzelsieger Max Langenhan und die beiden Doppel in den letzten Wettbewerb bei Olympia gestartet. Dieser Rolle wurden sie eindrucksvoll gerecht.
Julia Taubitz ist die neue Rennrodelkönigin. Und hat mit dem Thüringer Max Langenhan den neuen König im eigenen Team. Die beiden Olympiasieger aus dem Einzelwettbewerb der Frauen und Männer sicherten sich am Donnerstagabend gemeinsam mit dem Frauendoppel Dajana Eitberger/Magdalena Matschina und dem Herrenduo Tobias Wendl/Tobias Arlt den Sieg...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.