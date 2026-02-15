Olympia-Fans: Die Bilder der Familien und Freunde von Julia Taubitz, Axel Jungk und Co.

Das erste Mal seit den letzten Spielen in Italien 2006 bietet sich deutschen Sportfans bei den aktuellen Winterspielen eine gute Chance, hautnah dabei zu sein. „Freie Presse“ hat ein paar Anhänger aus Südwestsachsen vor Ort getroffen.

Die Lautstärke, man konnte sie den Anhängern von Skeletonpilot Axel Jungk nicht absprechen. Mit eigens getexteten Liedern – „Aus einem Bergdorf kommen wir, stehen in orange heute hier“ –, viel Jubel und guter Stimmung unterstützten sie nicht nur ihren Axel, sondern alle deutschen Starterinnen und Starter in den olympischen... Die Lautstärke, man konnte sie den Anhängern von Skeletonpilot Axel Jungk nicht absprechen. Mit eigens getexteten Liedern – „Aus einem Bergdorf kommen wir, stehen in orange heute hier“ –, viel Jubel und guter Stimmung unterstützten sie nicht nur ihren Axel, sondern alle deutschen Starterinnen und Starter in den olympischen...