  Olympia-Fans: Die Bilder der Familien und Freunde von Julia Taubitz, Axel Jungk und Co.

Dank eigens gestalteter Leibchen und großer Fahne ist der Fanclub von Katharina Hennig Dotzler an den Langlaufstrecken gut zu finden.
Dank eigens gestalteter Leibchen und großer Fahne ist der Fanclub von Katharina Hennig Dotzler an den Langlaufstrecken gut zu finden. Bild: Hans Hennig/Privat
Mit ihren orangefarbenen Shirts waren die Anhänger von Axel Jungk einer der Hingucker im Cortina Sliding Center.
Mit ihren orangefarbenen Shirts waren die Anhänger von Axel Jungk einer der Hingucker im Cortina Sliding Center. Bild: Felix Jungk/Privat
Vater Thomas (rechts), Mutter Antje und Bruder Phil (hinten Mitte), Ehefrau Yasmine (unten rechts) und weitere Freunde unterstützten Eisschnellläufer Felix Maly vor Ort in Mailand.
Vater Thomas (rechts), Mutter Antje und Bruder Phil (hinten Mitte), Ehefrau Yasmine (unten rechts) und weitere Freunde unterstützten Eisschnellläufer Felix Maly vor Ort in Mailand. Bild: Thomas Maly/Privat
Mit ihrem großen Plakat waren Familie und Anhänger von Selina Freitag in Predazzo nicht zu übersehen.
Mit ihrem großen Plakat waren Familie und Anhänger von Selina Freitag in Predazzo nicht zu übersehen. Bild: Anika Zimny
Vater Torsten, Mutter Eileen und die beiden Schwestern, die selbst auch Eishockey spielen, verfolgten drei Spiele von Mathilda Heine in Mailand.
Vater Torsten, Mutter Eileen und die beiden Schwestern, die selbst auch Eishockey spielen, verfolgten drei Spiele von Mathilda Heine in Mailand. Bild: Torsten Heine/Privat
Ein Foto mit dem olympischen Feuer in Cortina d’Ampezzo gehörte für die Reisegruppe um Rüdiger Günl (3. rechts) zum Pflichtprogramm.
Ein Foto mit dem olympischen Feuer in Cortina d’Ampezzo gehörte für die Reisegruppe um Rüdiger Günl (3. rechts) zum Pflichtprogramm. Bild: Gü-Sport
Mit einem Reisebus hatte sich der Fanclub von Julia Taubitz auf den Weg nach Italien gemacht. Vor Ort durfte ein Foto mit den Olympischen Ringen im Ortszentrum von Cortina d’Ampezzo nicht fehlen.
Mit einem Reisebus hatte sich der Fanclub von Julia Taubitz auf den Weg nach Italien gemacht. Vor Ort durfte ein Foto mit den Olympischen Ringen im Ortszentrum von Cortina d’Ampezzo nicht fehlen. Bild: Simone Taubitz/Privat
Wintersport
Olympia-Fans: Die Bilder der Familien und Freunde von Julia Taubitz, Axel Jungk und Co.
Von Anika Zimny
Das erste Mal seit den letzten Spielen in Italien 2006 bietet sich deutschen Sportfans bei den aktuellen Winterspielen eine gute Chance, hautnah dabei zu sein. „Freie Presse“ hat ein paar Anhänger aus Südwestsachsen vor Ort getroffen.

Die Lautstärke, man konnte sie den Anhängern von Skeletonpilot Axel Jungk nicht absprechen. Mit eigens getexteten Liedern – „Aus einem Bergdorf kommen wir, stehen in orange heute hier“ –, viel Jubel und guter Stimmung unterstützten sie nicht nur ihren Axel, sondern alle deutschen Starterinnen und Starter in den olympischen...
