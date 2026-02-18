MENÜ
  • Olympia-Goldjunge Francesco Friedrich sucht Trost: „Silber sieht verdammt gut aus“

Der aus Sachsen stammende Bobfahrer Francesco Friedrich holte bei Olympia bereits viermal Gold. Nun musste er sich zum ersten Mal mit Silber zufriedengeben.
Wintersport
Olympia-Goldjunge Francesco Friedrich sucht Trost: „Silber sieht verdammt gut aus“
Von Katja Sturm
Zum ersten Mal muss der 35-Jährige bei den Olympischen Winterspielen Platz 2 im Zweier akzeptieren. Könnte das Ergebnis im Viererbob am Sonntag auch über seine sportliche Zukunft entscheiden?

Francesco Friedrich drehte die Medaille in den Händen, sah sie kurz an und stellte dann fest: „Silber sieht verdammt gut aus, muss man sagen.“ Ob es Trost war, den sich der 35-Jährige damit selbst zusprach, ob er, der bei Olympischen Spielen bis Dienstag viermal Gold und nie eine andere Plakette gewonnen hatte, wirklich überrascht war, dass...
