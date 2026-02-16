Sport-Mix
Der dreimalige Olympiasieger kritisiert, dass die Skispringerinnen in Italien bei schlechten Bedingungen durch den Wettkampf von der Großschanze getrieben wurden.
Er weiß, wovon er spricht. Jens Weißflog hat nach dem olympischen Skispringen der Damen am Sonntagabend die Jury in Predazzo scharf kritisiert, die den Wettbewerb trotz widriger Witterungsbedingungen gnadenlos durchgezogen habe.
