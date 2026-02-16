MENÜ
Jens Weißflog kann den Umgang mit den Skisprung-Damen am Sonntag nicht verstehen.
Jens Weißflog kann den Umgang mit den Skisprung-Damen am Sonntag nicht verstehen. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sport-Mix
Olympia: Jens Weißflog beklagt fehlende Fairness
Redakteur
Von Thomas Scholze
Der dreimalige Olympiasieger kritisiert, dass die Skispringerinnen in Italien bei schlechten Bedingungen durch den Wettkampf von der Großschanze getrieben wurden.

Er weiß, wovon er spricht. Jens Weißflog hat nach dem olympischen Skispringen der Damen am Sonntagabend die Jury in Predazzo scharf kritisiert, die den Wettbewerb trotz widriger Witterungsbedingungen gnadenlos durchgezogen habe.
