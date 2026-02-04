Wintersport
Der Klingenthaler holte die erste Olympiamedaille eines deutschen Skispringers und eines DDR-Sportlers. Andreas Glaß erzählt der „Freien Presse“, wie es war mit einem berühmten Vater.
Wer in den kommenden Olympiatagen in Cortina d’Ampezzo mal einen Abstecher zur „Trampolino Olimpico Italia“ macht, kann im Anblick der Schanze (oder den Resten davon) nur erahnen, welch sporthistorischer Moment sich dort vor 70 Jahren ereignete. Die olympischen Ringe zieren zwar noch den Schanzentisch des baufälligen Anlaufturmes. Auf den...
