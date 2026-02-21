Olympia: Kann Bobpilot Francesco Friedrich den Olympiasieg schon abhaken?

Wintersport
Zur Halbzeit der Entscheidung im Viererbob liegt der Sachse bereits über vier Zehntelsekunden hinter Dauerkonkurrent Johannes Lochner. Was beim Finale neben der Leistung in der Bahn einen Einfluss haben könnte.
War es das bereits mit dem erhofften dritten Olympiasieg in Folge im Viererbob für Francesco Friedrich? Die Vorzeichen zumindest, sie deuten nach dem ersten Tag im großen Schlitten bei diesen Olympischen Winterspielen in Italien stark darauf hin. Statt auf Tuchfühlung mit Dauerkonkurrent Johannes Lochner zu sein, liegt der Sachse wie unter der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.