  • Olympia-Kuscheltier verzweifelt gesucht: Eiskunstläuferin Minerva Hase vermisst ihren wichtigsten Gewinn

Da war noch alles gut: Zur Siegerehrung hatten Minerva Hase und Nikita Wolodin ihre Maskottchen noch. Kurz danach aber verloren die beiden Eiskunstläufer sie.
Da war noch alles gut: Zur Siegerehrung hatten Minerva Hase und Nikita Wolodin ihre Maskottchen noch. Kurz danach aber verloren die beiden Eiskunstläufer sie. Bild: IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto
Die beiden Maskottchen als Kuscheltier mit der Aufschrift „Milano Cortina 2026“.
Die beiden Maskottchen als Kuscheltier mit der Aufschrift „Milano Cortina 2026“. Bild: IMAGO/Eibner
Gibt es auch in groß: Die beiden Hermeline Tina (rechts/Olympische Spiele) und Milo (Paralympics) – hier während der Eröffnungsfeier in Cortina d‘Ampezzo) sind Symphathieträger dieser Winterspiele.
Gibt es auch in groß: Die beiden Hermeline Tina (rechts/Olympische Spiele) und Milo (Paralympics) – hier während der Eröffnungsfeier in Cortina d‘Ampezzo) sind Symphathieträger dieser Winterspiele. Bild: IMAGO/Kyodo News
Wintersport
Olympia-Kuscheltier verzweifelt gesucht: Eiskunstläuferin Minerva Hase vermisst ihren wichtigsten Gewinn
Von Anika Zimny
Die Medaillengewinner bekommen stets auch ein Maskottchen auf dem Podium überreicht. Dass die derzeit in Italien fast schwerer zu bekommen sind als Gold, Silber und Bronze, hat auch „Freie Presse“-Redakteurin Anika Zimny gemerkt.

Die Freude über den gemeinsamen Erfolg mit Partner Nikita Wolodin im Paarlaufwettbewerb dieser olympischen Winterspiele wird bei Eiskunstläuferin Minerva Hase derzeit ein wenig getrübt. Denn die 26-Jährige vermisst ein ganz besonderes Geschenk, das es für alle Medaillengewinner bei Olympischen Spielen gibt: das offizielle Maskottchen. Bei der...
