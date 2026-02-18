Wintersport
Die Medaillengewinner bekommen stets auch ein Maskottchen auf dem Podium überreicht. Dass die derzeit in Italien fast schwerer zu bekommen sind als Gold, Silber und Bronze, hat auch „Freie Presse“-Redakteurin Anika Zimny gemerkt.
Die Freude über den gemeinsamen Erfolg mit Partner Nikita Wolodin im Paarlaufwettbewerb dieser olympischen Winterspiele wird bei Eiskunstläuferin Minerva Hase derzeit ein wenig getrübt. Denn die 26-Jährige vermisst ein ganz besonderes Geschenk, das es für alle Medaillengewinner bei Olympischen Spielen gibt: das offizielle Maskottchen. Bei der...
