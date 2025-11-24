Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Olympia-Planer: Schlechte Umfragewerte kein Alarmsignal

Auch Berlin interessiert sich für eine Austragung der Olympischen Spiele.
Auch Berlin interessiert sich für eine Austragung der Olympischen Spiele. Bild: Michael Kappeler/dpa
Auch Berlin interessiert sich für eine Austragung der Olympischen Spiele.
Auch Berlin interessiert sich für eine Austragung der Olympischen Spiele. Bild: Michael Kappeler/dpa
Sport-Mix
Olympia-Planer: Schlechte Umfragewerte kein Alarmsignal
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Drittel der Berliner wollen einer Umfrage zufolge keine Olympischen Spiele in ihrer Stadt. Führende Sportpolitiker der Hauptstadt reagieren betont gelassen. Sie kündigen neue Aktionen an.

Berlin.

Berlins Olympia-Planer haben trotz schlechter Umfragewerte keine Zweifel an einer starken Unterstützung für eine Bewerbung um Sommerspiele in der Hauptstadt. "Es ist ein Phänomen, dass in Berlin immer alles rauf und runter diskutiert wird. Am Ende entsteht aber eine Dynamik und eine große Begeisterung", sagte der Olympia-Beauftragte Kaweh Niroomand angesichts der jüngsten Zahlen der Deutschen Presse-Agentur. 

Zuvor hatte der "Tagesspiegel" die Ergebnisse einer in Auftrag gegebenen repräsentativen Civey-Umfrage veröffentlicht. Demnach sind 67 Prozent der Berliner gegen eine Bewerbung für die Jahre 2036, 2040 oder 2044. 27 Prozent unterstützen die Pläne des Senats, sechs Prozent sind unentschieden.

Mehrere Beteiligungsverfahren geplant

Niroomand und der Präsident des Berliner Landessportbundes Thomas Härtel sehen trotz dieser Werte zum jetzigen Zeitpunkt keinen Grund für Unruhe. Es gebe andere Umfragen mit einer höheren Zustimmungsrate für die Spiele, sagte Härtel. 

Aber: "Die Umfrageergebnisse bedeuten, dass wir weiter vor einer großen Herausforderung stehen und einen Stimmungsumschwung in der Bevölkerung herbeiführen müssen", machte Härtel deutlich. 

Niroomand kündigte mehrere Beteiligungsverfahren an, die die Atmosphäre in der Stadt für eine Bewerbung verbessern sollen. Alle Aktionen seien auf den September 2026 ausgerichtet, wenn der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) über eine deutsche Bewerberstadt entscheidet. 

Die Umfrage-Ergebnisse dürften die Debatte um die Olympia-Initiative der schwarz-roten Landesregierung in jedem Fall verschärfen. Zumal das Bündnis NOlympia ein Volksbegehren gegen eine Bewerbung angekündigt hat, das am 1. Januar 2026 starten soll. "Wir nehmen eine solche Bewegung ernst und werden uns mit der Kritik auseinandersetzen müssen", sagte Härtel.

Vier deutsche Kandidaten

Ein möglicher Volksentscheid könnte in Berlin wohl frühestens 2027 stattfinden – und daher erst nach der DOSB-Entscheidung. Das wäre für Berlin ein Nachteil, denn dadurch besteht das Risiko, dass die Stadt zuerst den Zuschlag bekommt und es dann im Anschluss eine Ablehnung durch die Bevölkerung geben könnte. Laut Härtel könnten aber auch in anderen Bewerberregionen erst nach dem Datum noch Gegen-Initiativen folgen. 

Neben Berlin möchten Nordrhein-Westfalen, München und Hamburg als deutsche Kandidaten für die Austragung der Olympischen und Paralympischen Sommerspiele ins Rennen gehen. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) will im Herbst des kommenden Jahres eine Entscheidung fällen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
Von Thomas Scholze
2 min.
27.10.2025
2 min.
Olympia-Entscheid: Münchens Ja schafft Fakten
Meinung
Redakteur
Die Ringe im OlympiaparkMünchen: Die Bürger der Stadt haben sich klar für eine Bewerbung entschieden.Foto: Sven Hoppe/dpa
Mit der großen Zustimmung der Münchner und Müncherinnen schwinden die Chancen für andere deutsche Bewerber wie etwa Berlin. Mit der Hauptstadt waren auch sächsische Olympiaträume verbunden.
Thomas Scholze
08:48 Uhr
2 min.
Schlechtes Wetter: Zeremonie für Olympia ins Museum verlegt
Wenn die Sonne nicht scheint, funktioniert es auch nicht mit der Entzündung des olympischen Feuers unter freiem Himmel. (Archivbild)
Es soll regnen und womöglich sogar ein Gewitter geben: Deshalb wird die traditionelle Entzündung des olympischen Feuers ins Museum von Olympia verlegt. Was das für die Gäste bedeutet.
13:45 Uhr
1 min.
Handball-Verbandsliga: Frauen des HC Glauchau/Meerane erobern die Tabellenspitze
Die Westsächsinnen nutzten einen Patzer des BSV Limbach-Oberfrohna aus. Die zweite Männermannschaft musste dagegen eine Niederlage einstecken.
Torsten Ewers
13:46 Uhr
2 min.
Großem Sturzpech folgt ein großer Auftritt: Radsportler aus dem Erzgebirge feiert Sieg in Thüringen
Toni Albrecht an der Spitze im Männerrennen.
Vor zwei Wochen hatte Toni Albrecht bei einem Rennen die Kontrolle über sein Rad verloren. Von diesem Crash zeigte sich der Cross-Spezialist des RSV 54 Venusberg nun gut erholt.
Klaus Fischer
23.11.2025
3 min.
Minus 22 Grad Celsius im Erzgebirge! Hier war es am Sonntagfrüh sogar kälter als auf der Zugspitze
 9 Bilder
Im kleinen Erzgebirgsdorf war es in der Nacht zum Sonntag kälter als auf der Zugspitze.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
23.11.2025
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Spezialkran muss zum Einsatz kommen
 5 Bilder
Mit einem Spezialkran der Deutschen Bahn wurde der Zug am Sonntagnachmittag wieder aufs Gleis gehoben.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Abstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel