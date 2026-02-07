MENÜ
  • Olympia: Skispringerin Selina Freitag bekommt ihren Föhn und mit Verzögerung auch die Lockerheit auf der Schanze

Nach dem zweiten Durchgang am Samstagabend beim Wettbewerb von der Normalschanze kehrte bei Selina Freitag (rechts) das Lachen zurück.
Nach dem zweiten Durchgang am Samstagabend beim Wettbewerb von der Normalschanze kehrte bei Selina Freitag (rechts) das Lachen zurück. Bild: Daniel Karmann/dpa
Wintersport
Olympia: Skispringerin Selina Freitag bekommt ihren Föhn und mit Verzögerung auch die Lockerheit auf der Schanze
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit ihrer Meinung hält die Erzgebirgerin selten hinter dem Berg. Das sorgte vor den Winterspielen für Schlagzeilen. Die machte sie am Samstagabend auch aus sportlicher Sicht – wenn nicht ganz wie erhofft.

Christian Freitag sollte am Samstagabend im Skisprungstadion von Predazzo ein Stück weit Recht behalten. Als Schwester Selina nach einem für sie eher durchwachsenen Durchgang eins zunächst nur auf Rang 11 geführt wurde, da blieb ihr Bruder auf der Tribüne trotzdem entspannt. Und sah gemeinsam mit Bruder Richard, den Eltern und weiteren...
