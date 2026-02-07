Olympia: Skispringerin Selina Freitag bekommt ihren Föhn und mit Verzögerung auch die Lockerheit auf der Schanze

Mit ihrer Meinung hält die Erzgebirgerin selten hinter dem Berg. Das sorgte vor den Winterspielen für Schlagzeilen. Die machte sie am Samstagabend auch aus sportlicher Sicht – wenn nicht ganz wie erhofft.

Christian Freitag sollte am Samstagabend im Skisprungstadion von Predazzo ein Stück weit Recht behalten. Als Schwester Selina nach einem für sie eher durchwachsenen Durchgang eins zunächst nur auf Rang 11 geführt wurde, da blieb ihr Bruder auf der Tribüne trotzdem entspannt. Und sah gemeinsam mit Bruder Richard, den Eltern und weiteren...