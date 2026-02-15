MENÜ
  • Olympia: Skispringerin Selina Freitag sucht nach Erklärung für enttäuschende Winterspiele

Die Enttäuschung über ihre Leistung auf der Großschanze stand Selina Freitag ins Gesicht geschrieben.
Die Enttäuschung über ihre Leistung auf der Großschanze stand Selina Freitag ins Gesicht geschrieben.
Wintersport
Olympia: Skispringerin Selina Freitag sucht nach Erklärung für enttäuschende Winterspiele
Redakteur
Von Anika Zimny
Im Vorfeld der Wettkämpfe in Italien zählte die Erzgebirgerin zu den Medaillenkandidatinnen. Dafür fehlten ihr am Sonntag zum Abschluss erneut viele Meter. Worauf sie sich jetzt erst einmal freut.

So wirklich böse war Selina Freitag am Sonntagabend im Auslauf des Skispringstadion von Predazzo nicht, dass es für sie schon am Montag in Richtung Heimat geht. Statt noch etwas Flair von diesen Olympischen Winterspielen in Italien aufzusaugen, womöglich sogar andere Sportarten als Zuschauerin zu besuchen, freute sich die 24-Jährige auf ein...
Das könnte Sie auch interessieren
16.02.2026
2 min.
Olympia: Jens Weißflog beklagt fehlende Fairness
Jens Weißflog kann den Umgang mit den Skisprung-Damen am Sonntag nicht verstehen.
Der dreimalige Olympiasieger kritisiert, dass die Skispringerinnen in Italien bei schlechten Bedingungen durch den Wettkampf von der Großschanze getrieben wurden.
Thomas Scholze
08:40 Uhr
4 min.
Ein Lost Place im Vogtland verschwindet für immer: Diese Ruine wird jetzt abgerissen
Die letzten Teile des Gebäudes werden derzeit abgerissen. So gibt es einen Einblick in das Innere.
Das Ferienhotel „Glück auf“ im Vogtland ist zu einem Gruselort und Lost Place geworden. Nach Jahrzehnten Leerstand sind nun die Abrissbagger am Werk. In Falkenstein spricht man von einem Glücksfall.
Florian Wunderlich
09.02.2026
3 min.
Olympia: Skispringerin Selina Freitag bekommt ihren Föhn und mit Verzögerung auch die Lockerheit auf der Schanze
Nach dem zweiten Durchgang am Samstagabend beim Wettbewerb von der Normalschanze kehrte bei Selina Freitag (rechts) das Lachen zurück.
Mit ihrer Meinung hält die Erzgebirgerin selten hinter dem Berg. Das sorgte vor den Winterspielen für Schlagzeilen. Die machte sie am Samstagabend auch aus sportlicher Sicht – wenn nicht ganz wie erhofft.
Anika Zimny
11:36 Uhr
1 min.
Zu Fuß im City-Tunnel: 47-jährige Frau zwingt Autofahrer in Zwickau zu Vollbremsungen
Eine betrunkene Frau hat versucht, im Zwickauer City-Tunnel mehrere Autos anzuhalten.
Mit 2,4 Promille lief eine Frau nachts durch den City-Tunnel Zwickau und trat vor fahrende Autos. Selbst Polizisten konnten sie kaum stoppen.
Jochen Walther
11:36 Uhr
1 min.
Zwei Brände in einer Nacht: Mülltonne und Fahrräder gehen in Zwickau in Flammen auf
Erneut musste die Zwickauer Wehr wegen eines Mülltonnen-Brands ausrücken.
Binnen Minuten gab es zwei Feuer in der Muldestadt. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung und sucht dringend Zeugen.
Jochen Walther
08:39 Uhr
2 min.
Wichtige Verbindungsstraße in Chemnitz für mindestens zwei Jahre dicht
Ab März soll die Clausstraße in diesem Bereich voll gesperrt werden.
Da kommt etwas zu auf Autofahrer und Anlieger: Ab März wird die Clausstraße nicht mehr durchgängig befahrbar sein – und das für lange Zeit.
Michael Müller
