Olympia-Tickets werden frei verkauft: Von 30 bis 2900 Euro

In zehn Monaten geht es bei den Winterspielen in Norditalien um Gold, Silber und Bronze. Die Fans müssen dafür zum Teil tief in die Tasche greifen. Und es gibt noch ein anderes Problem.

Mailand.

Wer die Alpin-Stars Lindsey Vonn und Mikaela Shiffrin oder die deutschen Hoffnungen Franziska Preuß und Andreas Wellinger auf der Jagd nach Gold sehen will, kann sich ab heute um Tickets bemühen. In rund zehn Monaten beginnen die Olympischen Winterspiele in Norditalien (6. bis 22. Februar 2026). Schon jetzt steht fest, ein Olympia der kurzen Wege wie im vergangenen Sommer in Paris wird es nicht geben. Die Deutsche Presse-Agentur beantwortet die wichtigsten Fragen zum Start der zweiten Ticket-Verkaufsphase.

Wie kann ich live bei den Winterspielen dabei sein?

Eintrittskarten zu den Wettkämpfen der Olympischen Winterspiele gibt es ausschließlich auf der offiziellen Homepage unter https://tickets.milanocortina2026.org. Eine erste Verkaufsphase mit vorheriger Registrierung begann bereits am 6. Februar, also genau ein Jahr vor Beginn der Winterspiele von Mailand und Cortina d'Ampezzo. Jetzt gibt es die Tickets aber auch ohne vorherige Anmeldung.

Wie viele Tickets gibt es?

Insgesamt sind für die gesamten Winterspiele 1,6 Millionen Karten verfügbar, 116 Medaillenentscheidungen gibt es. Zum Auftakt der ersten Phase wurden bereits mehr als 600.000 Tickets verkauft. Neben dem Gastgeberland Italien waren es nach Informationen der Organisatoren vor allem Deutsche, Amerikaner, Briten und Schweizer, die Tickets erwarben. Besonders Menschen im Alter von 25 bis 44 Jahren griffen bislang zu.

Was kosten die Eintrittskarten?

Die günstigsten Tickets kosten 30 Euro, dafür kann man sich Vorrundenspiele des olympischen Eishockey-Turniers anschauen. Wer beim Eishockey-Finale dabei sein will, muss dann schon tiefer in die Tasche greifen. Das günstigste Ticket hier gibt es erst ab 450 Euro, das teuerste kostet sogar 1.400 Euro.

Beim Biathlon in Antholz wollen auch viele deutsche Fans dabei sein. Bild: Alessandro Trovati/AP/dpa Beim Biathlon in Antholz wollen auch viele deutsche Fans dabei sein. Bild: Alessandro Trovati/AP/dpa

Erschwinglich sind die Eintrittskarten für die Rodelwettbewerbe, wo man bei einer Medaillenentscheidung schon für 75 Euro dabei sein kann. Noch günstiger wird es bei der Nordischen Kombination, hier gibt es schon Tickets ab 40 Euro. Für zehn Euro mehr kann man in der günstigsten Kategorie auch beim Biathlon oder Skilanglauf mitjubeln. Am teuersten sind die Tickets für die Schlussfeier in der Arena von Verona, für die in der besten Kategorie 2900 Euro fällig sind.

Welche Tickets sind besonders beliebt?

In der ersten Verkaufsphase waren besonders Eishockey, Biathlon, Skilanglauf und Eiskunstlauf gefragt. Besonders stimmungsvoll dürfte es wohl in der Südtirol Arena von Antholz werden. Bei den elf Medaillen-Entscheidungen der Biathletinnen und Biathleten können jeweils 16.000 Fans pro Wettkampftag dabei sein. Die Kapazität wurde aus logistischen Gründen sogar verringert, im Weltcup sind bis zu 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort. Traditionell kommen jede Menge deutsche Fans und sorgen für Heim-Atmosphäre. Wer Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß und Co. live sehen möchte, zahlt von 50 Euro (Strecke) bis 200 Euro (Tribüne im Stadion).

Wie läuft das Vergabeverfahren?

Ganz einfach: Wer zuerst bestellt, bekommt die Tickets. Insgesamt kann jeder Fan höchstens 25 Eintrittskarten erwerben. Die Höchstgrenze pro Wettbewerb liegt bei zehn Tickets pro Session.

Was gilt es sonst zu beachten?

Die Tickets sind personalisiert, auf jeder Eintrittskarte steht also der Name des Käufers. Ab Dezember soll es aber eine Online-Plattform geben, auf der Tickets auch wieder abgegeben und die Namen auf den Tickets geändert werden können.

Kann ich auch mehrere Tickets für einen Tag erwerben?

Das ist grundsätzlich möglich. Allerdings sind die Winterspiele auf mehrere Regionen Norditaliens verteilt. Und von Mailand bis Cortina d'Ampezzo sind es mehr als 400 Kilometer. (dpa)