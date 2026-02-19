MENÜ
  • Olympiasieger aus dem Erzgebirge zurück in Antholz: „Mit den Ringen hat es schon irgendwie was Magisches“

Mit einem Fiat Panda fuhr Michael Rösch zu den Winterspielen nach Italien, vor Ort ist er für Eurosport als Co-Kommentator und Experte im Einsatz.
Mit einem Fiat Panda fuhr Michael Rösch zu den Winterspielen nach Italien, vor Ort ist er für Eurosport als Co-Kommentator und Experte im Einsatz.
Wintersport
Olympiasieger aus dem Erzgebirge zurück in Antholz: „Mit den Ringen hat es schon irgendwie was Magisches“
Redakteur
Von Anika Zimny
Als Biathlet startete Michael Rösch zweimal bei Winterspielen, 2022 verfolgte er sie als Kommentator nur aus der Ferne. In Italien ist er nun mittendrin und spricht über eine ganz neue Form von Stress.

Laufen und schießen muss Michael Rösch in diesen Tagen im Biathlonstadion von Antholz nicht. Weniger stressig als bei seinen zwei Olympia-Teilnahmen als aktiver Athlet ist die Zeit bei den Winterspielen für den 42-Jährigen deshalb nicht – ganz im Gegenteil. „Ich hatte bisher keinen Ruhetag hier, das ist auch anstrengend. Du hast jetzt...
30.01.2026
5 min.
Mit dem Fiat Panda zur Wurst-Medaille in Hohndorf und dann nach Italien: Der verrückte Trip von Biathlon-Olympiasieger Michael Rösch
 6 Bilder
Michael „Ebs“ Rösch mit seinem Gefährt für den Trip nach Italien.
750 Kilometer sind es von Dresden bis in die Biathlon-Arena in Antholz. Der sächsische Fanliebling legt sie in seinem Traumauto zurück – und bekommt dafür besondere Verpflegung aus der Region.
Thomas Reibetanz
03.02.2026
4 min.
Der Panda streikt: Michael Rösch sitzt auf seinem Trip nach Italien in Bayern fest – und feiert das auf Instagram
Ex-Biathlet Michael Rösch will mit einem Fiat Panda zu den Olympischen Spielen nach Italien fahren.
Der Ex-Biathlet und Olympiasieger von 2006 will mit dem aufgemotzten Kleinwagen und Knackern aus Hohndorf zu den Winterspielen nach Antholz. Allzu weit ist er zunächst nicht gekommen. Aber es gab Schnaps.
Thomas Reibetanz
19:04 Uhr
2 min.
Kommentar zum Deutschland-Monitor: Studie zeigt Widersprüche
Mit dem Zustand der Demokratie sind im Westen Deutschlands mehr Menschen zufrieden als im Osten. -
Deutschland-Monitor über die Demokratiezufriedenheit in Ost und West
Neue Berliner Redaktionsgesellschaf
18.02.2026
4 min.
Tollkühne Ski-Springer im Erzgebirge: Im Auslauf ging es sogar über einen Bach und die Hauptstraße
 7 Bilder
Sportler André Helbig zeigt auf den Hang der ehemaligen Skischanze in Gahlenz.
Die Skischanze in Gahlenz bei Oederan war mehr als ein Sport-Ort – sie war ein Symbol für Pioniergeist und Gemeinschaftssinn. Einwohner und Turner hoben die Turnerschanze aus der Taufe.
Christof Heyden
19:04 Uhr
5 min.
Musik der Woche: Michael Schenker auf UFO-Gedächtnis-Tour, Charli XCX auf Rettungsmission und Behemoth auf dem Scheiterhaufen
Der Gitarrengott zeigt sich als Metal-Scharnier, Charli XCX verschönert „Wuthering Heights“, und Nergal freut sich über billige Promo. Peaches übertreibt den Sex. Aber was können wir von der neuen Fjørt erwarten?
Tim Hofmann
18.02.2026
4 min.
Beschlagnahmung des Protestbusses „Adenauer SRP+“ in Döbeln: Nachträglicher Beschluss war rechtswidrig
Per Tieflader ging es für den Protestbus, den die Polizei zuvor beschlagnahmt hatte, am 7. Oktober von Chemnitz zurück nach Berlin.
Die Beschlagnahme des „Adenauer SRP+“-Busses im September 2025 in Mittelsachsen hat Folgen: Das Landgericht Chemnitz gibt dem „Zentrum für Politische Schönheit“ in einem zentralen Punkt Recht.
Manuel Niemann
