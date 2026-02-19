Wintersport
Als Biathlet startete Michael Rösch zweimal bei Winterspielen, 2022 verfolgte er sie als Kommentator nur aus der Ferne. In Antholz ist er nun mittendrin und spricht über eine ganz neue Form von Stress.
Laufen und schießen muss Michael Rösch in diesen Tagen im Biathlonstadion von Antholz nicht. Weniger stressig als bei seinen zwei Olympia-Teilnahmen als aktiver Athlet ist die Zeit bei den Winterspielen für den 42-Jährigen deshalb nicht – ganz im Gegenteil. „Ich hatte bisher keinen Ruhetag hier, das ist auch anstrengend. Du hast jetzt...
