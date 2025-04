Olympiasieger und Europapokalgewinner: Doch für Martin Hoffmann gab’s statt des Wartburgs nur einen Trabi

Martin Hoffmann gewann 1976 mit der DDR-Auswahl olympisches Gold, mit seinem 1. FC Magdeburg holte er zwei Jahre zuvor den Europapokal. Und auch beim legendären WM-Auftritt 1974 in Hamburg war er dabei.

„Zuerst haben wir daran gedacht zu verreisen. Da hätten wir aber zu meinem Geburtstag Mutti Erika allein in Gommern lassen müssen. Das wollten wir nicht“, erklärt Martin Hoffmann die Überlegungen, die es vor seinem Jubiläum gab. Am Freitag wird er 70. Und fühlt sich fit und jung. Nun wird eben in Gommern gefeiert. Vermutlich werden ein...