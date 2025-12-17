MENÜ
  • Olympiasiegerin aus dem Erzgebirge: Katharina Hennig Dotzler äußert sich zu Zeitplan für Karriereende

Für Katharina Hennig Dotzler, hier beim Weltcup-Sprint Anfang Dezember in Trondheim (Norwegen), werden die Olympischen Spiele in Italien im Februar die letzten Spiele sein, an denen sie als Sportlerin teilnimmt. Bild: IMAGO/Bildbyran
Für Katharina Hennig Dotzler, hier beim Weltcup-Sprint Anfang Dezember in Trondheim (Norwegen), werden die Olympischen Spiele in Italien im Februar die letzten Spiele sein, an denen sie als Sportlerin teilnimmt. Bild: IMAGO/Bildbyran
Wintersport
Olympiasiegerin aus dem Erzgebirge: Katharina Hennig Dotzler äußert sich zu Zeitplan für Karriereende
Von Sandra Häfner
In einem Podcast spricht Katharina Hennig Dotzler über ihre Ziele für die Olympischen Spiele im Februar. Dort will sie nicht nur erneut Edelmetall gewinnen. Die Winterspiele in Italien will sie aus einem Grund so richtig genießen.

Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal) hat ihr Karriereende im Blick. Im Podcast „Sport im Kopf“ kündigte die Langläuferin an, dass die bevorstehenden Olympischen Spiele in Italien ihre letzten sein werden. „Das weiß ich schon“, sagte die 29-Jährige im Gespräch mit der Sportpsychologin Caja Schöpf.
