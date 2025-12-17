Olympiasiegerin aus dem Erzgebirge: Katharina Hennig Dotzler äußert sich zu Zeitplan für Karriereende

In einem Podcast spricht Katharina Hennig Dotzler über ihre Ziele für die Olympischen Spiele im Februar. Dort will sie nicht nur erneut Edelmetall gewinnen. Die Winterspiele in Italien will sie aus einem Grund so richtig genießen.

Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal) hat ihr Karriereende im Blick. Im Podcast „Sport im Kopf“ kündigte die Langläuferin an, dass die bevorstehenden Olympischen Spiele in Italien ihre letzten sein werden. „Das weiß ich schon“, sagte die 29-Jährige im Gespräch mit der Sportpsychologin Caja Schöpf. Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal) hat ihr Karriereende im Blick. Im Podcast „Sport im Kopf“ kündigte die Langläuferin an, dass die bevorstehenden Olympischen Spiele in Italien ihre letzten sein werden. „Das weiß ich schon“, sagte die 29-Jährige im Gespräch mit der Sportpsychologin Caja Schöpf.