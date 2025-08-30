Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler auf Heimatbesuch: „Es tut gut, etwas Luft ranzulassen“

Katharina Hennig Dotzler ist mit dem Erzgebirge verbunden – dort, wo die Olympiasiegerin das Einmaleins des Langlaufsports an die Hand bekam.
Katharina Hennig Dotzler ist mit dem Erzgebirge verbunden – dort, wo die Olympiasiegerin das Einmaleins des Langlaufsports an die Hand bekam.
Wintersport
Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler auf Heimatbesuch: „Es tut gut, etwas Luft ranzulassen“
Von Robin Seidler
Die Skilangläuferin gönnt sich einige ruhige Tage in Königswalde. Sie verrät, warum sie eine ungewöhnliche Anreise hatte und sie im Frühjahr unter „falschem“ Namen in die Flitterwochen geflogen ist.

An diesem Montag beginnt für Katharina Hennig Dotzler so langsam aber sicher die unmittelbare Vorbereitung auf die kommende Weltcup- und Olympiasaison. Die Skilangläuferin des WSC Erzgebirge Oberwiesenthal startet dann mit einer Leistungsdiagnostik des Deutschen Skiverbandes in Oberhof. Zuvor ist für die 29-Jährige, die bei den Olympischen...
08:46 Uhr
2 min.
Penny köpft die Ananas: Das ist der Grund
Künftig kopflos: Die Ananas-Früchte bei Penny. Doch die entfernte Blattkrone kommt nicht einfach in den Müll. Foto: Penny Markt GmbH
In den mehr als 2000 Penny-Filialen in Deutschland sehen die Ananas-Früchte künftig anders aus. Die Blattkrone kommt weg. Warum?
Patrick Hyslop
03.06.2025
4 min.
Medaillen und Emotionen: Eine Olympiasiegerin und die legendäre Medaillenwand in Oberwiesenthal
Olympiasiegerin Katharina Hennig-Dotzler mit ihrer Goldenen. Erkämpft in einem dramatischen Teamsprint bei Olympia 2022. Am Dienstag konnte sie für ihre vier gewonnenen Medaillen in den vergangenen drei Jahren vier Medaillenpünktchen an die Medaillenwand in der Wintersportausstellung des Oberwiesenthaler K3 kleben.
Nicht nur ihre Goldene der Winterspiele von Peking brachte Katharina Hennig-Dotzler am Dienstag mit in die Wintersportausstellung am Fichtelberg. Dort kam sie einer Tradition nach. Im Beisein ihrer Familie glitzerte und funkelte es.
Thomas Fritzsch
08:46 Uhr
2 min.
Sohn: Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi schwer krank
Aung San Suu Kyi war einst das Idol einer ganzen Generation. (Archivbild)
Seit einem Militärputsch 2021 sitzt Aung San Suu Kyi in Myanmar in Haft. Wo genau? Das wisse niemand, sagt ihr Sohn. Er spricht von einer schweren Herzerkrankung der früheren Freiheitsikone.
01.06.2025
5 min.
Auf Heimatbesuch: Erzgebirgische Olympiasieger zwischen Training und Fans
Ein Selfie mit und für zwei Olympiasieger: Eric Frenzel und Katharina Hennig-Dotzler beim Citysprint in Annaberg-Buchholz.
Am Wochenende haben Katharina Hennig-Dotzler und Eric Frenzel beim Citysprint in Annaberg den Nachwuchs unterstützt. Die Olympiasaison im Fokus, verfolgen beide die gleiche Strategie.
Sandra Häfner
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel