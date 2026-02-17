Olympische Dorf- oder Winterspiele? Ein Kommentar zum Abbruchdrama im Skispringen

Wintersport
In einer Outdoor-Sportart sind äußere Einflüsse immer möglich. Bei Olympia 2026 bleibt die Fairness jedoch mitunter auf der Strecke – wegen hausgemachter Probleme.
Um die Frage gleich zu beantworten: Zumindest einige nordische Wettbewerbe im Fleimstal fielen in die Kategorie Dorfspiele. Das Abbruch-Drama im Super-Team-Wettbewerb war da nur der Gipfel einer katastrophalen Außendarstellung. Der Skiweltverband Fis gibt bei diesen Spielen keine gute Figur ab. Erst der Anzugskandal im Vorwinter bei der WM in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.