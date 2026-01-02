MENÜ
  • Olympische Höhenflüge: Wie die Taktikerin aus dem Erzgebirge in der Loipe Medaillen hamsterte

Zwei Zehntelsekunden rast Claudia Künzel bei der Sprint-Entscheidung der Olympischen Spiele 2006 vor der Russin Aljona Sidko über die Ziellinie und gewinnt Silber – das wertvollste Einzelergebnis ihrer Karriere.
Zwei Zehntelsekunden rast Claudia Künzel bei der Sprint-Entscheidung der Olympischen Spiele 2006 vor der Russin Aljona Sidko über die Ziellinie und gewinnt Silber – das wertvollste Einzelergebnis ihrer Karriere. Bild: AFP PHOTO / ODD ANDERSEN/Archiv
In einem spannenden Zielsprint rettet Claudia Künzel bei den Olympischen Spielen in Turin 2006 die Silbermedaille für die deutsche Damenstaffel (von links Evi Sachenbacher-Stehle, Viola Bauer, Claudia Künzel und Stefanie Böhler).
In einem spannenden Zielsprint rettet Claudia Künzel bei den Olympischen Spielen in Turin 2006 die Silbermedaille für die deutsche Damenstaffel (von links Evi Sachenbacher-Stehle, Viola Bauer, Claudia Künzel und Stefanie Böhler). Bild: AP Foto: Ullstein Bild
Im September besuchte Claudia Nystad zum Klassentreffen ihre alte Sportschule in Oberwiesenthal.
Im September besuchte Claudia Nystad zum Klassentreffen ihre alte Sportschule in Oberwiesenthal. Bild: Katja Lippmann-Wagner/Archiv
Olympische Höhenflüge: Wie die Taktikerin aus dem Erzgebirge in der Loipe Medaillen hamsterte
Von Sandra Häfner
In wenigen Wochen beginnen die Olympischen Winterspiele in Italien. „Freie Presse“ blickt 20 Jahre zurück – auf Olympia 2006 in Turin und spricht mit Startern aus der Region. Folge 1: Claudia Nystad.

Zweimal Gold, dreimal Silber, einmal Bronze – das ist die olympische Ausbeute von Claudia Nystad, bis zu ihrer Heirat als Claudia Künzel bekannt. Bei allen vier Spielen, bei denen sie antrat, holte die Erzgebirgerin mindestens eine Medaille. Damit gelang ihr das höchst seltene Kunststück, bei vier aufeinanderfolgenden Olympischen Spielen...
Mehr Artikel