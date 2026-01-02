Olympische Höhenflüge: Wie die Taktikerin aus dem Erzgebirge in der Loipe Medaillen hamsterte

In wenigen Wochen beginnen die Olympischen Winterspiele in Italien. „Freie Presse“ blickt 20 Jahre zurück – auf Olympia 2006 in Turin und spricht mit Startern aus der Region. Folge 1: Claudia Nystad.

Zweimal Gold, dreimal Silber, einmal Bronze – das ist die olympische Ausbeute von Claudia Nystad, bis zu ihrer Heirat als Claudia Künzel bekannt. Bei allen vier Spielen, bei denen sie antrat, holte die Erzgebirgerin mindestens eine Medaille. Damit gelang ihr das höchst seltene Kunststück, bei vier aufeinanderfolgenden Olympischen Spielen...