Olympische Zukunft der Nordischen Kombination: Sportart zahlt schon jetzt hohen Preis

Wintersport
Die Königsdisziplin des nordischen Skisports stand im Val di Fiemme unter Beobachtung. Wie sind die Chancen für 2030? Eine Betrachtung.
Mit dem Teamsprint beenden die Kombinierer ihre olympischen Auftritte im Fleimstal. Sind es die letzten Wettkämpfe bei Winterspielen in der Königsdisziplin des nordischen Skisports gewesen? So weit wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit bei der Entscheidung im Mai nicht kommen. Die Herren der Ringe, in dem Fall IOC-Präsidentin Kirsty Coventry aus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.