"Opa" Klopp schwärmt von einem "absolut perfekten Sommer"

Liverpool. Jürgen Klopp hat Opa-Gefühle. Weil der aus erster Ehe stammende Sohn seiner Frau Ulla jüngst Vater wurde, schwärmte der Liverpooler Fußballtrainer in einem Interview des Traditionsclubs von einem "absolut perfekten Sommer".

Er sehe nicht länger nur aus wie ein Opa, "ich bin auch einer, das ist cool!", sagte der 56 Jahre alte Klopp. "Es ist einfach schön, das Schönste, was ich in den letzten über 30 Jahren erlebt habe, so einen kleinen wunderbaren Menschen zu begrüßen."

Die Reds mit den Neuzugängen Alexis Mac Allister und Dominik Szoboszlai bereitet Klopp derzeit auf die neue Saison vor. Der von Brighton & Hove Albion gewechselte argentinische Weltmeister und der von RB Leipzig gekommene Ungar hätten "nicht lange gebraucht, um auch auf dem Platz zu überzeugen, das ist gut", meinte der Trainer. In die neue Premier-League-Saison startet Liverpool am 13. August beim FC Chelsea.

Sein Trainingslager schlägt der Champions-League-Sieger von 2019 dieser Tage im südbadischen Donaueschingen auf, am kommenden Mittwoch testet Klopps Team anlässlich der Stadioneröffnung des Karlsruher Wildparks beim KSC die Form. In Greuther Fürth erwartet am 24. Juli ein weiterer deutscher Zweitligist die Mannschaft aus England. (dpa)