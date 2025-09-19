Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • "Paar Stellschrauben drehen": Löw zuversichtlich für WM

Joachim Löw äußert sich zur Nationalmannschaft und Bundestrainer Julian Nagelsmann. (Archivbild) Bild: Tom Weller/dpa
Joachim Löw äußert sich zur Nationalmannschaft und Bundestrainer Julian Nagelsmann. (Archivbild) Bild: Tom Weller/dpa
Fußball
"Paar Stellschrauben drehen": Löw zuversichtlich für WM
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Trotz jüngster Rückschläge wie der Niederlage in der WM-Quali in der Slowakei traut Joachim Löw dem DFB-Team eine gute Rolle bei der WM zu. Für die Weltspitze brauche es aber ein paar Lösungen.

Berlin.

Weltmeister-Trainer Joachim Löw sieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft unter Bundestrainer Julian Nagelsmann trotz einiger Rückschläge auf einem guten Weg. "Es ist ein Auf und Ab. Aber Julian mit seinem Team und Rudi Völler machen das schon sehr, sehr gut. Ich glaube, die werden bestimmt Richtung WM noch ein paar Stellschrauben drehen können und dann hoffentlich ein gutes Turnier spielen", sagte der 65-Jährige bei RTL/ntv und "sport.de".

Auch Löw fand die jüngsten Länderspiele "jetzt nicht so überzeugend". Für ihn ist ersichtlich: "Wir brauchen noch ein paar Lösungen, um wieder ganz in der Weltspitze zu sein. Da sind wir derzeit nicht." Doch der frühere Bundestrainer traut Nagelsmann zu, bis zur WM im kommenden Sommer in den USA, Kanada und Mexiko "die richtigen Ansätze" zu finden. 

Den langjährigen Stammtorwart Manuel Neuer zu einem Comeback im DFB-Team zu überreden, dürfte aber nicht dazu gehören. "Manuel hat gesagt: Nein! Er ist zurückgetreten und hat auch gute Gründe dafür gehabt", sagte Löw, für den Neuer "wahrscheinlich der beste Torhüter aller Zeiten" ist. (dpa)

