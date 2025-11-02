Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Paderborn schießt sich an die Tabellenspitze

Paderborn jubelt über das Tor zum 1:0.
Paderborn jubelt über das Tor zum 1:0. Bild: Bernd Thissen/dpa
Paderborn jubelt über das Tor zum 1:0.
Paderborn jubelt über das Tor zum 1:0. Bild: Bernd Thissen/dpa
2. Bundesliga
Paderborn schießt sich an die Tabellenspitze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem siebten Sieg in Serie übernimmt Paderborn die Tabellenführung der 2. Bundesliga. Fürth rutscht nach der Niederlage auf den Relegationsplatz.

Paderborn.

Der SC Paderborn hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Durch einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen die SpVgg Greuther Fürth setze sich die Mannschaft von Trainer Ralf Kettemann erstmals in dieser Saison an die Spitze. Für die Ostwestfalen war es der siebte Liga-Sieg in Serie. Fürth unter Coach Thomas Kleine wartet hingegen seit fünf Spielen auf einen Erfolg und rutschte auf den Relegationsplatz ab.

Nachdem beide Mannschaften unter der Woche im DFB-Pokal ausgeschieden waren - Paderborn unterlag in der Verlängerung 2:4 gegen Bayer Leverkusen, Fürth verlor mit 0:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern - entwickelte sich zunächst ein ausgeglichenes Spiel. Nach mehreren ausgelassenen Hochkarätern brachte Laurin Curda die Gastgeber (37. Minute) vor 13.919 Zuschauern im Paderborner Stadion mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung.

Nach der Pause hielt Paderborns Defensive den Angriffen der Gäste stand, Santiago Castaneda rettete bei einem Kopfball von David Abrangao (56.) auf der Linie, ein Freistoß von Felix Klaus (63.) wurde geblockt. Auf der Gegenseite traf Filip Bilbija (63.) nach einem schnellen Konter per Kopf zum 2:0 - und damit im sechsten Liga-Spiel in Folge. Fürths Omar Sillah (90.) traf kurz vor Schluss aus der Distanz, noch abgefälscht von Paderborns Felix Götze, zum 1:2. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
18:08 Uhr
5 min.
Union rauft sich nach Wadephul-Irritationen wieder zusammen
Außenminister Johann Wadephul (CDU) am Donnerstag in Harasta, einer weitgehend zerstörten Stadt Harasta, einer Vorstadt von Damaskus. Äußerungen über die Rückkehr von Syrern lösten Irritationen in den Reihen der Union aus.
Mit einer Äußerung in Syrien hat der Außenminister für Irritationen in den eigenen Reihen gesorgt. Der Kanzler rückt das gerade, Wadephul präzisiert sich. Es bleibt aber ein Nachgeschmack.
Michael Fischer und Jörg Blank, dpa
18.10.2025
2 min.
Tigges sichert Paderborner Sieg in packendem Derby
Paderborns Matchwinner Steffen Tigges.
Bielefeld startet gut, liegt zweimal in Führung und gibt das Spiel dennoch aus der Hand. Die beiden Rivalen bieten im ausverkauften Stadion mit viel Power und drei Foulelfmetern beste Unterhaltung.
Von Jens Eumann
3 min.
18:07 Uhr
3 min.
Bund vs. Ärzte: Wer darf sagen: Du lebst, du stirbst?
Meinung
Redakteur
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichtes hat Regeln aus dem Infektionsschutzgesetz gekippt. Dabei hatten fünf der acht Richter den Bund 2021 erst aufgefordert zu handeln.
Ärzte sehen sich durch das jüngste Urteil im Triage-Streit bestätigt, aber das ethische Dilemma bleibt.
Jens Eumann
15:44 Uhr
3 min.
Vorn herrscht Spannung: Paderborn löst Schalke ab
Zweimal Grund zur Freude: Paderborn ist neuer Tabellenführer.
Paderborn schafft den siebten Sieg in Serie. Der Lohn: Platz eins in der Tabelle. Schalke zahlt für die Last-Minute-Niederlage beim KSC. Im Aufstiegsrennen geht es rasant zu.
Jens Marx, dpa
Mehr Artikel