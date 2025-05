Paderborn setzt im Aufstiegskampf auf Schalke ein Zeichen

Paderborn träumt von der Rückkehr in die Bundesliga. Die Konkurrenz patzt, die Paderborner geben keine Blöße. Bei Gegner Schalke droht kurz vor dem Saisonende noch einmal ein Personalwechsel.

Gelsenkirchen. Der SC Paderborn hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga vorgelegt und den Druck auf die Konkurrenz erhöht. Durch den 2:0 (1:0)-Sieg beim FC Schalke 04 rückten die Paderborner zumindest vorübergehend auf den Relegationsplatz vor. Der Rückstand zum zuletzt strauchelnden Tabellenzweite Hamburger SV, der am Samstag beim SV Darmstadt antritt, beträgt nur einen Punkt.

Raphael Obermaier (40. Minute) und Marvin Mehlem (48.) bescherten den Paderborner vor 62.094 Zuschauern in einer über weite Strecken an Höhepunkten armen Partie den siebten Auswärtssieg der Saison. "Wir sind natürlich jetzt happy, weil wir nach wie vor in dem engen Aufstiegsrennen dabei sind", sagte Paderborns Trainer Lukas Kwasniok, der am nächsten Spieltag gegen den Mitaufstiegskonkurrenten 1. FC Magdeburg spielt.

Schalke hat den Klassenerhalt nicht sicher

Während Paderborn nach fünf Jahren auf eine Bundesliga-Rückkehr hoffen darf, haben die krisengebeutelten Schalker den Klassenerhalt immer noch nicht in trockenen Tüchern - ein Punkt fehlt. "Wir haben alles in eigener Hand", sagte Schalkes Trainer Kees van Wonderen. Möglich jedoch, dass der Niederländer beim Saisonfinale gar nicht mehr dabei ist.

"Die Lage ist sehr ernst. Es ist Alarmphase eins", sagte Schalkes Sportdirektor Youri Mulder nach Spielende. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Club die eigentlich zum Saisonende geplante Trennung von dem erst im Oktober verpflichteten Trainer vorzieht. "Wir werden über alles nachdenken, das ist klar. Es geht um den Verein und nicht um einzelne Personen", sagte Mulder.

Angesprochen auf die Aussagen des Sportdirektors, sagte van Wonderen: "Ich bin ein Kämpfer und werde bis zum Ende alles geben. Wenn es nach mir geht, mache ich den Auftrag zu Ende." (dpa)