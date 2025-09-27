Palace stoppt Liverpool: Glasner-Team siegt spät

Nach fünf Siegen fügt die Mannschaft eines ehemaligen Bundesliga-Trainers dem FC Liverpool die erste Saison-Niederlage bei. Der Champion trifft zwar erneut spät zum Ausgleich, verliert aber dennoch.

London. Eddie Nketiah von Crystal Palace hat mit einem Treffer in letzter Sekunde für die erste Niederlage des FC Liverpool und Florian Wirtz in der englischen Premier League gesorgt. Der Offensivspieler traf in der 7. Minute der Nachspielzeit zum 2:1 (1:0)-Erfolg über die Reds. Liverpool gewann zuvor alle fünf Ligapartien, bleibt aber mit 15 Punkten auf Platz eins. Crystal Palace und der frühere Bundesliga-Trainer Oliver Glasner sind dagegen als einziges Team in der Premier League ungeschlagen und vorerst Tabellenzweiter.

Ismaïla Sarr brachte die furios aufspielenden Gastgeber mit 1:0 in Führung (9. Minute). Danach verhinderte einzig Alisson einen deutlich höheren Rückstand. Der Liverpool-Keeper parierte überragend gegen Yeremi Pino (11.), Daniel Munoz (23.) und dem früheren Mainzer Jean-Philippe Mateta (24.). Mateta scheiterte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit einem Schuss am Innenpfosten.

Wirtz verpasst ersten Premier-League-Treffer

Die Gäste von Trainer Arne Slot kamen verbessert aus der Kabine. Die Millionen-Neuzugänge Wirtz (59.) und 145-Millionen-Stürmer Alexander Isak verpassten die besten Chancen auf den Ausgleich. Doch Liverpool konnte sich wie schon so häufig in der Saison auf die Schlussphase verlassen: Joker Federico Chiesa erzielte das glückliche 1:1 (87.). Doch diesmal reichte es nicht, da Nketiah aus kurzer Distanz Alisson bezwingen konnte (90.+7).

Die Partie wurde nach rund einer Viertelstunde für mehrere Minuten wegen eines medizinischen Notfalls auf der Tribüne unterbrochen.

Phil Foden traf beim Erfolg von Manchester City über den FC Burnley. Bild: Martin Rickett/PA Wire/dpa Phil Foden traf beim Erfolg von Manchester City über den FC Burnley. Bild: Martin Rickett/PA Wire/dpa

Pep Guardiolas Manchester City hat sich durch einen 5:1 (1:1)-Erfolg über den FC Burnley in der Spitzengruppe zurückgemeldet. Zwei Treffer von Erling Haaland (90./90.+3), zwei Eigentore von Maxime Estève (12./65.) und Matheus Nunes (61.) sorgten für den dritten Saisonsieg der Cityzens.

Sesko-Treffer für Man United zu wenig

Rekordmeister Manchester United bleibt nach der 1:3 (1:2)-Pleite beim FC Brentford weiter in der unteren Tabellenhälfte. Auch der erste Premier-League-Treffer des früheren Leipzigers Benjamin Sesko zum zwischenzeitlichen 1:2 half den Red Devils nicht (26.). Der Portugiese Bruno Fernandes verschoss zudem einen Foulelfmeter (76.).

Trainer Fabian Hürzeler gewann mit Brighton&Hove Albion bei Club-Weltmeister FC Chelsea mit 3:1 (0:1) und hat den Anschluss an das obere Tabellenmittelfeld geschafft. (dpa)