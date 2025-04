Palhinha will sich beim FC Bayern durchbeißen

Er hat viel Geld gekostet, die Erwartungen bislang aber nicht erfüllt. Dennoch will Palhinha nicht weg aus München.

München.

Trotz seiner bislang enttäuschenden Saison denkt der Portugiese João Palhinha nicht daran, den FC Bayern München im Sommer zu verlassen. "Die Gerüchte über einen Abschied interessieren mich nicht", sagte Palhinha der "Sport Bild". "Ich werde alles dafür tun, um zu zeigen, warum der Klub für mich das Geld ausgegeben hat. Ich denke nicht daran zu gehen."

Palhinha (29) war vor der Saison für 51 Millionen Euro vom FC Fulham gekommen und hatte einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 unterschrieben. Allerdings konnte er sich bei den Bayern bislang keinen Stammplatz erkämpfen und kam in der Fußball-Bundesliga erst auf zwölf Einsätze, davon fünf von Beginn an. Zuletzt hatte er gegen den VfL Bochum wieder einmal in der Startelf gestanden, sah kurz vor der Pause aber die Rote Karte. Der Spitzenreiter verlor die Partie danach überraschend noch 2:3. (dpa)