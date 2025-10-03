Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Para-Weitspringer Rehm mit achtem WM-Gold

Wieder nicht zu schlagen: Markus Rehm. (Archivbild)
Wieder nicht zu schlagen: Markus Rehm. (Archivbild) Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Wieder nicht zu schlagen: Markus Rehm. (Archivbild)
Wieder nicht zu schlagen: Markus Rehm. (Archivbild) Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Sport-Mix
Para-Weitspringer Rehm mit achtem WM-Gold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Markus Rehm sammelt das nächste Edelmetall. Der Weitspringer verlängert seine beeindruckende Siegesserie. Ein Sprinter holt seine erste internationale Medaille - und es ist gleich Gold.

Neu-Delhi.

Prothesen-Weitspringer Markus Rehm hat seine beeindruckende Siegesserie ausgebaut und seinen achten WM-Titel gewonnen. Bei der Para-Leichtathletikweltmeisterschaft in Neu-Delhi gewann er mit 8,43 Metern. Damit ist der 37-Jährige vom TSV Bayer 04 Leverkusen seit 2011 ungeschlagen und holte sein insgesamt 17. Gold bei Großereignissen.

Dieser Erfolg war zudem ein gelungenes Abschiedsgeschenk für seine langjährige Trainerin, die frühere Speerwurf-Weltmeisterin Steffi Nerius. 

Zweites Gold kommt unerwartet

Zuvor sprintete Max Marzillier über die 400 Meter in der Startklasse T13 der Athleten mit Sehbehinderung völlig überraschend zu Gold. Im Schlussspurt fing Marzillier den Favoriten aus Japan, Ryota Fukunaga, ab und gewann in 49,00 Sekunden mit drei Hundertstel Vorsprung. Für den 24-Jährigen vom BPRSV aus Cottbus war es die erste internationale Medaille überhaupt. 

Das Team des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) hat damit nach sieben Wettkampftagen acht Medaillen auf der Habenseite - viermal Gold, zweimal Silber und zweimal Bronze. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06.10.2025
7 min.
Krankmeldung: Was ist erlaubt und was nicht?
Was fehlt ihnen denn? Arbeitgeber haben zwar grundsätzlich keinen Anspruch auf Mitteilung von Diagnosen oder Symptomen, dürfen aber ohne Gründe die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangen.
Ob Grippe oder Burn-out: Dann muss man sich krankmelden, zeitnah und formgerecht. Rechte, Pflichten und Fettnäpfchen rund um die Krankmeldung.
Bernadette Winter, dpa
28.09.2025
3 min.
Silber für Zeidler: Erfolgreiche WM-Rückkehr nach Pause
Oliver Zeidler jubelt. (Archivbild)
Starkes Comeback: Ruderer Oliver Zeidler erkämpft sich bei der WM im Einer überraschend Silber und beweist einmal mehr seine Weltklasse.
06.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 05.10.2025
 3 Bilder
Teilnehmer des Schweigemarschs "Mach Dich auf für Menschlichkeit!" gehen mit Kerzen auf der Ludwigsstraße in München.
05.10.2025
4 min.
Hunderte Menschen stehen Schlange: So sucht Werdau nach dem richtigen Stammzellenspender
Jürgen Klimke und Janine Möckel ließen sich schon am Vormittag als Spender registrieren.
Karolin Sobe hat Leukämie. Die Hilfsbereitschaft der Werdauer, sich am Samstag an einer Registrierungsaktion für Stammzellenspender beteiligten, beeindruckte sogar langjährige Helfer.
Torsten Piontkowski
27.09.2025
3 min.
Paralympics-Komitee hebt Sanktionen gegen Russland auf
Russlands Behindertensportler dürfen bei den Paralympics in Mailand wohl unter eigener Flagge starten.
In einem überraschenden Beschluss macht das Internationale Paralympische Komitee den Weg frei für eine Rückkehr von Russlands Sportlern unter eigener Flagge.
05.10.2025
3 min.
Ultramarathon „Last Soul Ultra“: Selbst André Schürrle wurde es irgendwann zu viel
Rennen, bis es nicht mehr geht. Tagelang sind einige Teilnehmer des "Last Soul Ultra" unterwegs. Hier noch gutgelaunt kurz nach dem Start.
Seit Freitag läuft in Nordrhein-Westfalen ein Rennen, das einfach nicht enden will. Zwei Läufer sind noch dabei - und einer davon will einen unfassbaren Rekord knacken.
Erik Kiwitter
Mehr Artikel