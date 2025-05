Partycrasher für Frankfurt: St. Pauli so gut wie gerettet

St. Pauli holt bei Eintracht Frankfurt ein Remis und hat den Klassenverbleib so gut wie sicher. Auf die Eintracht wartet ein Endspiel um die Champions-League-Quali.

Frankfurt/Main.

St. Paulis Spieler rannten jubelnd vorbei an fassungslosen Frankfurtern über den Rasen zu ihren Fans, Trainer Alexander Blessin ballte die Fäuste und umarmte jeden aus seinem Team. Durch ein 2:2 (2:1) bei Eintracht Frankfurt am vorletzten Spieltag haben die Hamburger den Verbleib in der Fußball-Bundesliga so gut wie sicher. Die Hessen hingegen müssen als Tabellendritter weiter um die erhoffte Qualifikation für die Champions League bangen und haben nun ein Endspiel gegen den SC Freiburg um die Königsklasse.