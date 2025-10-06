Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Pass geklaut: Torjäger Depay verspätet beim Oranje-Team

Pech für Memphis Depay. Ohne Pass geht es für ihn nicht in die Heimat. Bild: Peter Dejong/AP/dpa
Pech für Memphis Depay. Ohne Pass geht es für ihn nicht in die Heimat. Bild: Peter Dejong/AP/dpa
Pech für Memphis Depay: Weil ihm etwas Wichtiges fehlte, konnte der Torjäger erst einmal nicht zur Nationalmannschaft fliegen.

Zeist.

Als sich die niederländische Fußball-Nationalmannschaft in Zeist zur Vorbereitung auf die anstehenden Spiele in der WM-Qualifikation versammelte, fehlte ihr bester Torjäger. Memphis Depay hing noch in Brasilien fest, wo er aktuell für Corinthians São Paulo aktiv ist.

Eigentlich hätte der 31-Jährige längst in der Heimat sein sollen, doch als er in Brasilien das Flugzeug besteigen wollte, stellte er fest, dass ihm der Pass geklaut worden war. Und selbst der in Brasilien extrem populäre Stürmer kann ohne Ausweis nicht einfach das Land verlassen.

Erst mit Ersatzpapieren soll Depay mit Verspätung die Reise in die Niederlande antreten. Bondscoach Ronald Koeman hofft, dass Depay, der im September in Litauen mit seinem 51. Länderspieltor zum Rekordtorschützen der Niederlande aufstieg, rechtzeitig bis zum Spiel auf Malta am Donnerstag da ist. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
