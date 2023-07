Patrick Vieira wird neuer Trainer von Racing Straßburg

Der Weltmeister von 1998 übernimmt als Coach den elsässischen Traditionsverein Racing Straßburg - für den Club aus der Ligue 1 ist es der zweite Coup binnen kurzer Zeit.

Straßburg. Racing Straßburg hat Patrick Vieira als neuen Trainer verpflichtet. Wie der französische Fußball-Erstligist bekannt gab, erhält der Weltmeister von 1998 einen Dreijahres-Vertrag. Zuletzt hatte der 47 Jahre alte Vieira den englischen Premier-League-Club Crystal Palace trainiert, wo er im März freigestellt worden war.

"Er entspricht dem Profil, das wir gesucht haben: ein Trainer mit internationaler Erfahrung, der auch über gute Kenntnisse der Ligue 1 und der jungen Spieler verfügt", wird Marc Keller, der Präsident des elsässischen Traditionsvereins, in einer Mitteilung zitiert.

Als Trainer konnte Vieira bislang noch nicht an seine großen Erfolge als Spieler anknüpfen. Vor seinem Engagement in London hatte er OGC Nizza und New York City FC trainiert - mit mäßigem Erfolg. Mit Frankreich hatte der ehemalige defensive Mittelfeldspieler (107 Länderspiele) dagegen neben der WM auch die EM 2000 gewonnen.

Racing Straßburg, das in der abgelaufenen Saison spät den Klassenverbleib in der Ligue 1 gesichert hatte, war erst vor wenigen Tagen in den Schlagzeilen gewesen, als bekannt wurde, dass mit Todd Boehly der Eigentümer des englischen Clubs FC Chelsea als Großaktionär bei den Elsässern einsteigt. (dpa)