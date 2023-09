Pauli erobert Tabellenspitze - Hannover siegt weiter

Der FC St. Pauli gewinnt sein schweres Auswärtsspiel bei Hertha BSC und wird mit Platz 1 belohnt. Hannover 96 hat einen Lauf und etabliert sich im Kreis der Aufstiegsfavoriten.

Düsseldorf. Der FC St. Pauli hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga erobert. Die Hanseaten setzten sich am Samstagabend bei Erstliga-Absteiger Hertha BSC mit 2:1 (1:0) durch und kletterten dank des dritten Sieges in Serie auf Platz eins.

Die Tore für die Gäste vor 66.113 Zuschauern im Berliner Olympiastadion erzielten Johannes Eggestein (25. Minute) und Marcel Hartel (74.). Hertha-Joker Derry Scherhant (83.) sorgte nur noch für den Anschlusstreffer.

Paulis erster Verfolger ist der punktgleiche Stadtrivale Hamburger SV, der die Spitzenposition am Freitag mit einem 1:0-Sieg im Topspiel gegen Fortuna Düsseldorf vorübergehend übernommen hatte.

Hannover bleibt auf Erfolgskurs

Auf Erfolgskurs befindet sich auch Hannover 96, die Niedersachsen haben durch das 2:0 (1:0) gegen Wehen Wiesbaden zehn Punkte aus den vergangen vier Spielen eingefahren. Havard Nielsen (11. Minute) und Derrick Köhn (74.) sorgten mit ihren Toren für den Sieg gegen den Aufsteiger, der noch am Mittwochabend im DFB-Pokal (2:3) gegen RB Leipzig antreten musste.

Genau in die entgegensetzte Richtung als bei den Hannoveranern, die immer mehr zum Favoritenkreis um den Bundesligaaufstieg gezählt werden müssen, zeigt die Formkurve beim Karlsruher SC. Das 0:2 (0:2) des KSC am Samstag im Heimspiel gegen Holstein Kiel war die vierte sieglose Partie des KSC hintereinander. Tabellenplatz 14 statt Aufstiegskampf für die Badener, bei denen Torhüter Patrick Drewes am Samstag noch einen Handelfmeter von Steven Skrzybski (35.) parierte und eine höhere Niederlage verhinderte.

Spätes Gegentor für Braunschweig

Auch Eintracht Braunschweig konnte seine Sieglos-Serie von nun schon fünf Partien in Folge am Samstag nicht beenden und verlor durch das späte Gegentor von Jasper van der Werff (87.) auch bei Hansa Rostock mit 0:1 (0:0). Braunschweig bleibt vorerst Tabellenvorletzter, zwei Punkte hinter dem FC Schalke 04.

Der Bundesliga-Absteiger Schalke befindet sich auch nach der Trennung von Cheftrainer Thomas Reis in der Abwärtsspirale. Am Freitagabend verlor die Mannschaft mit 1:3 (0:0) beim SC Paderborn und zeigte erneut eine ganz schwache Leistung. Statt um den Aufstieg mitzuspielen, steckt Schalke weiter tief im Tabellenkeller fest. (dpa)