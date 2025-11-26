Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • "Peinliches Desaster": Slot und Liverpool tief in der Krise

Trainer Arne Slot macht mit dem FC Liverpool schwere Zeiten durch.
Trainer Arne Slot macht mit dem FC Liverpool schwere Zeiten durch. Bild: Jon Super/AP/dpa
Das 1:4 in der Champions League gegen PSV Eindhoven ist der nächste herbe Schlag.
Das 1:4 in der Champions League gegen PSV Eindhoven ist der nächste herbe Schlag. Bild: Jon Super/AP/dpa
Trainer Arne Slot macht mit dem FC Liverpool schwere Zeiten durch.
Trainer Arne Slot macht mit dem FC Liverpool schwere Zeiten durch. Bild: Jon Super/AP/dpa
Das 1:4 in der Champions League gegen PSV Eindhoven ist der nächste herbe Schlag.
Das 1:4 in der Champions League gegen PSV Eindhoven ist der nächste herbe Schlag. Bild: Jon Super/AP/dpa
Fußball
"Peinliches Desaster": Slot und Liverpool tief in der Krise
Nach der 1:4-Heimniederlage gegen PSV Eindhoven steht Trainer Arne Slot mehr denn je in der Kritik. Die Medien und eine Vereinslegende urteilen hart.

Liverpool.

Die Krise des FC Liverpool hat sich nach der herben 1:4-Niederlage in der Champions League gegen PSV Eindhoven weiter verschärft. Das Team von Trainer Slot hatte einen frühen Rückstand ausgeglichen, dann aber wenige Tage nach einem 0:3 in der Premier League gegen Kellerkind Nottingham Forest ein weiteres Heimdebakel erlebt. "Das ist ein Schock - für die Spieler, für die Journalisten, für mich, für uns alle", sagte Slot nach dem Spiel. "Das ist sehr, sehr, sehr unerwartet, wenn man sich unsere Qualität anschaut."

"Horrorspiel in Anfield": Presse-Schelte für Slot und Liverpool 

Die englische Presse attackierte den 47-Jährigen nach dem Debakel sofort scharf. "Das Horrorspiel in Anfield stürzt Arne Slot nach einem weiteren peinlichen Desaster in eine ausgewachsene Krise – es ist offensichtlich, dass seine Reds-Stars nichts mehr zu geben haben", schrieb die "Daily Mail". Der "Telegraph" titelte von der schlimmsten Krise seit 72 Jahren und sprach von einer Demütigung, die weit mehr sei als eine Krise.

Der in der Kritik stehende Trainer konnte der Niederlage aber auch Positives abgewinnen. "Wir sind in das Spiel zurückgekommen und hatten genug Chancen, das 2:1 zu machen - ich denke, zur Halbzeit hat niemand damit gerechnet, dass wir 1:4 verlieren würden", sagte Slot, der wieder ohne den verletzten deutschen Nationalspieler Florian Wirtz antreten musste, bei "TNT Sports".

Liverpool-Legende Gerrard: "Sie sind zu offen, anfällig und instabil"

Weniger positiv sah eine Liverpool-Legende die Partie. "Sie kassieren zu viele Gegentore, sie sind zu offen, sie sind anfällig und instabil", sagte Steven Gerrard. "Anfield erzählt eine Geschichte. Die Sitze sind leer", sagte er mit Blick auf unzufriedene Fans, die bereits am vergangenen Wochenende beim Liverpooler 0:3 gegen Nottingham Forest vorzeitig das Stadion verlassen hatten. "Die Probleme von Liverpool werden immer größer, der Druck nimmt weiter zu", sagte Gerrard.

Der englische Fußballmeister hat in der Premier League bereits sechs Niederlagen kassiert und liegt nur auf dem 12. Platz. In der Champions League rutschte Liverpool auf den 13. Rang. (dpa)

