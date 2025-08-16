Perfekter Ligastart für Man City dank Doppelpacker Haaland

Für Erling Haaland fängt die Saison torreich an. Doch auch zwei Neuzugänge überzeugen beim souveränen Sieg von Manchester City am ersten Spieltag.

Wolverhampton. Stürmerstar Erling Haaland hat Manchester City einen erfolgreichen Auftakt in die neue Premier-League-Saison beschert. Der Norweger war beim ungefährdeten 4:0 bei den Wolverhampton Wanderers mit einem Doppelpack (34. Minute/61.) erfolgreich.

Zweiter Matchwinner neben Haaland war der niederländische Nationalspieler Tijjani Reijnders. Der Neuzugang führte sich mit einer Torvorlage und dem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 (37.) hervorragend beim Team von Trainer Pep Guardiola ein. Auch an Haalands 1:0-Führungstor hatte der Mittelfeldspieler maßgeblichen Anteil. Den 4:0-Endstand besorgte Rayan Cherki (81.), der vor der Saison ebenfalls neu zu Man City gekommen war und auch einen starken Eindruck hinterließ. (dpa)