Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Perfektes Königsklassen-Debüt: Burkardt auf Völlers Spuren

Jonathan Burkardt hat seine ersten Tore für Eintracht Frankfurt erzielt.
Jonathan Burkardt hat seine ersten Tore für Eintracht Frankfurt erzielt. Bild: Uwe Anspach/dpa
Jonathan Burkardt hat seine ersten Tore für Eintracht Frankfurt erzielt.
Jonathan Burkardt hat seine ersten Tore für Eintracht Frankfurt erzielt. Bild: Uwe Anspach/dpa
Fußball
Perfektes Königsklassen-Debüt: Burkardt auf Völlers Spuren
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jonathan Burkardt erzielt beim Champions-League-Debüt seine ersten Pflichtspieltore für Eintracht Frankfurt. Für den Stürmer ein unvergesslicher Abend.

Frankfurt/Main.

Jonathan Burkardt fühlt sich nach seinem Doppelpack beim Königsklassen-Traumstart von Eintracht Frankfurt endlich angekommen in seiner neuen sportlichen Heimat. "Es war Wahnsinn, einfach perfekt", sagte der Stürmer nach dem 5:1 (3:1) des Fußball-Bundesligisten gegen Galatasaray Istanbul.

Nach einem durchwachsenen Saisonstart waren die ersten Pflichtspieltreffer für seinen neuen Arbeitgeber für den im Sommer vom FSV Mainz 05 gekommenen Stürmer eine Art Befreiungsschlag. "Es hat sich sehr gut angefühlt. Ich bin sehr dankbar und glücklich", sagte Burkardt, der auch noch einen Assist verbuchte.

Der 25-Jährige ist erst der zweite deutsche Spieler, dem bei seinem Debüt in der Champions League ein Tor und eine Vorlage gelungen sind. Vor ihm schaffte das nur der heutige DFB-Sportdirektor Rudi Völler, der die Partie live auf der Tribüne der Frankfurter Arena mitverfolgte. 

Startet Burkardt jetzt durch?

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller hofft, dass Burkardt seine Klasse nun voll entfaltet. Die Tore seien "extrem wichtig für ihn, weil er ein Spielertyp ist, der sich viele Dinge zu Herzen nimmt. Er will es unbedingt perfekt machen", sagte der 44-Jährige. Er ergänzte: "Wir sind total überzeugt von ihm. Ich hoffe, dass der Knoten jetzt geplatzt ist."

Bewies erstmals in dieser Saison seinen Torriecher: Jonathan Burkardt.
Bewies erstmals in dieser Saison seinen Torriecher: Jonathan Burkardt. Bild: Uwe Anspach/dpa
Bewies erstmals in dieser Saison seinen Torriecher: Jonathan Burkardt.
Bewies erstmals in dieser Saison seinen Torriecher: Jonathan Burkardt. Bild: Uwe Anspach/dpa

Ansgar Knauff hat daran keine Zweifel. "Für einen Stürmer ist es immer so eine Sache, bis der Knoten platzt. Und das ist heute so ein Spiel für ihn gewesen. Er hat sich das erarbeitet und verdient", sagte der Flügelspieler. Er prophezeite: "Er wird in Zukunft noch viele weitere Tore für uns schießen." 

Ähnlich sieht es Kapitän Robin Koch. "Wir alle wissen, dass er einen extremen Torriecher hat, und wussten, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis er trifft", sagte der Frankfurter Abwehrchef. Burkardt selbst schwebte nach dem Abpfiff auf Wolke sieben. "Es war ein unglaublicher Start für die Mannschaft und für mich. Ich werde das jetzt einfach genießen", sagte der Nationalspieler. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:51 Uhr
4 min.
"Was für eine Nacht": Eintracht glänzt in Europa
Die Spieler von Eintracht Frankfurt hatten zum Champions-League-Auftakt viel Grund zum Jubel.
Eintracht Frankfurt ist erst zum zweiten Mal in der Champions League dabei. Der starke Auftakt in die Ligaphase sorgt für Hochstimmung bei Spielern und Fans.
Eric Dobias, dpa
23:14 Uhr
4 min.
Eintracht Frankfurt feiert rauschende Europa-Party
Eintracht Frankfurt ist erfolgreich in die Champions League gestartet.
Eintracht Frankfurt feiert einen gelungenen Auftakt in der Champions League. Beim Sieg gegen Galatasaray Istanbul stecken die Hessen einen frühen Rückstand weg.
Eric Dobias, dpa
13:09 Uhr
2 min.
Niedermaier verpasst Medaille bei Auftakt der WM in Ruanda
Auftakt der Rad-WM in Ruanda: Die Deutsche Antonia Niedermaier beim Einzelzeitfahren.
Antonia Niedermaier ist beim Auftakt der WM in Ruanda Kandidatin für eine Medaille. Doch in Ruanda schafft es die gebürtige Rosenheimerin nicht aufs Podium.
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
13:08 Uhr
6 min.
Uraufführung „Rummelplatz“ in der Kulturhauptstadt: Kaum enden wollender Jubel
Es geht rau und turbulent zu: Thomas Essl als Peter Loose (vorn), Jakob Ewert (Verteidiger), Felix Rohleder (Richter), Thomas Kiechle (Staatsanwalt, hinten von links).
Mit Ludger Vollmers lang erwarteter Opernpremiere nach Werner Bräunigs berühmtem Wismut-Roman begibt sich das Theater in Chemnitz künstlerisch in heimatliche Gefilde. Eine Aufführung, die einer Kulturhauptstadt würdig ist, auch wenn es ein Ärgernis gibt.
Christian Schmidt
Mehr Artikel