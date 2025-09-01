Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Personalkarussell bei RB Leipzig dreht sich: Openda weg, Harder da

Lois Openda versucht nach einer durchwachsenen Saison in Leipzig einen Neustart in Turin.
Lois Openda versucht nach einer durchwachsenen Saison in Leipzig einen Neustart in Turin. Bild: Imago
Lois Openda versucht nach einer durchwachsenen Saison in Leipzig einen Neustart in Turin.
Lois Openda versucht nach einer durchwachsenen Saison in Leipzig einen Neustart in Turin. Bild: Imago
Fußball
Personalkarussell bei RB Leipzig dreht sich: Openda weg, Harder da
Von Fabian Held
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am letzten Tag der Transferperiode dieses Sommers mischt RB Leipzig auf dem Markt kräftig mit. Doch der eingeleitete Umbruch im Team ist noch lange nicht vollendet.

Der sogenannte „Deadline Day“ ist vielleicht der Tag, an dem am deutlichsten wird, wie sehr sich der Profifußball mittlerweile von der Realität entkoppelt hat. Für die Clubs war der Montag die letzte Chance vor der Winterpause, den eigenen Kader noch mit guten Männern zu verstärken. Die Spieler hofften auf mehr Einsatzzeit und Geld, ihre...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
2 min.
Arbeitsuchendmeldung möglichst zügig erledigen
Die rechtzeitige Arbeitsuchendmeldung sichert den Anspruch auf Arbeitslosengeld.
Ihnen wurde gekündigt oder Ihr befristeter Vertrag ist ausgelaufen? Denken Sie daran, sich möglichst bald arbeitsuchend zu melden. Wer zu spät ist, dem kann Geld durch die Lappen gehen.
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
11:48 Uhr
3 min.
RB Leipzigs Mega-Sommer - "Von Premier League profitiert"
Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer hat einen intensiven Transfer-Sommer mit RB Leipzig hinter sich.
26 Transferbewegungen hat RB Leipzig in diesem Sommer absolviert. Eine Viertelmilliarde Euro dabei eingenommen. Nun soll mit einem der jüngsten Kader der Bundesliga angegriffen werden.
08:00 Uhr
3 min.
Teurer Führerschein: Sachsens Handwerker fordern jetzt staatlichen Zuschuss für Azubis
Ohne Führerschein geht für Auszubildende in Sachsen oft nichts.
Lange Wege zur Berufsschule, kaum günstige Unterkünfte vor Ort: Ohne Führerschein geht in Sachsen oft nichts. Doch die Kosten für die Pappe sind zuletzt stark gestiegen. Sachsens Handwerk fordert deshalb jetzt für Azubis einen Führerschein-Zuschuss vom Staat.
Jürgen Becker
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
31.08.2025
3 min.
RB Leipzig: Ein Heimsieg und viel Bewegung im Kader
Christoph Baumgartner brachte RB auf die Siegerstraße.
Mit dem ersten Saisonsieg und einem großzügigen Kapitän beruhigt RB die Stimmung. Am Kader gibt es weitere Veränderungen.
Fabian Held
Mehr Artikel