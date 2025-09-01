Personalkarussell bei RB Leipzig dreht sich: Openda weg, Harder da

Am letzten Tag der Transferperiode dieses Sommers mischt RB Leipzig auf dem Markt kräftig mit. Doch der eingeleitete Umbruch im Team ist noch lange nicht vollendet.

Der sogenannte „Deadline Day“ ist vielleicht der Tag, an dem am deutlichsten wird, wie sehr sich der Profifußball mittlerweile von der Realität entkoppelt hat. Für die Clubs war der Montag die letzte Chance vor der Winterpause, den eigenen Kader noch mit guten Männern zu verstärken. Die Spieler hofften auf mehr Einsatzzeit und Geld, ihre...