Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Piastri nach Stallorder-Kontroverse: Bleibt unter uns

Nach einem langsamen Boxenstopp gab es Kontroversen um eine Stallorder.
Nach einem langsamen Boxenstopp gab es Kontroversen um eine Stallorder. Bild: Marco Bertorello/Pool AFP/AP/dpa
Nach einem langsamen Boxenstopp gab es Kontroversen um eine Stallorder.
Nach einem langsamen Boxenstopp gab es Kontroversen um eine Stallorder. Bild: Marco Bertorello/Pool AFP/AP/dpa
Formel 1
Piastri nach Stallorder-Kontroverse: Bleibt unter uns
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sie haben sich zusammengesetzt und Szenarien geklärt. Wie? WM-Spitzenreiter Piastri lässt aus taktischen Gründen die Fans und Konkurrenten rätseln.

Baku.

Nach der kontroversen Boxenorder zuletzt beim Großen Preis von Italien haben die beiden WM- und Stallrivalen Oscar Piastri und Lando Norris mit den Teamverantwortlichen von McLaren klärende Gespräche geführt. "Wir hatten Diskussionen, wie wir rennfahren wollen", sagte Formel-1-Spitzenreiter Piastri. Ins Detail wollte der 24 Jahre alte Australier vor dem Großen Preis von Aserbaidschan jedoch nicht gehen. "Das bleibt unter uns, sonst wären wir leicht anzugreifen", betonte Piastri und ergänzte: "Du kannst auch nicht jedes einzelne Szenario planen."

Piastri hatte nach einem verpatzten Boxenstopp in Monza von Teamkollege Norris den Briten wieder überholen lassen müssen. Dieser war nach Piastri zum Reifenwechsel reingerufen worden, was taktisch oft ein Nachteil sein kann. Durch einen langen Stopp kam er dann auch hinter Piastri wieder raus, ehe dieser ihn auf Anweisung des Kommandostandes wieder überholen ließ. "Ich hatte vom Speed den zweiten Platz auch nicht verdient", meinte Piastri.

Piastri: Entscheiden unser Schicksal selbst 

Hinter Sieger Max Verstappen von Red Bull hatte er eben auch noch hinter Norris den dritten Platz belegt. In der WM-Wertung hat Piastri vor den letzten acht Grand Prix in diesem Jahr 31 Punkte Vorsprung auf Norris, 94 Punkte mehr sind es auf den viermaligen Weltmeister Verstappen. "Wir haben genug Freiraum, selbst über das Schicksal in der WM zu entscheiden", sagte Piastri. 

Die McLaren-Bosse, die unter Umständen bereits in Baku den erneuten Triumph in der Konstrukteurswertung bejubeln können, wollen die Entscheidung zwischen ihren beiden Fahrern auf der Strecke. Eine Nummer eins gibt es nicht. Bisher ging das meist gut, beide Fahrer befolgen die Anweisungen. Auf die Frage, ob er den Platz auch hergegeben hätte, wenn es um den Sieg gegangen wäre, lächelte Piastri und entgegnete: "Ging es aber nicht." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
21:06 Uhr
2 min.
US-Firmen: Mitarbeiter mit H-1B-Visum sollen im Land bleiben
Die plötzliche Änderung bei den Gebühren für ein Arbeitsvisum haben US-Konzerne aufgeschreckt. (Archivbild)
Plötzlich 100.000 Dollar pro Jahr für ein Arbeitsvisum? Die Ankündigung von Präsident Trump hat US-Konzerne in Alarm versetzt. Für deren ausländische Mitarbeiter hat das drastische Folgen.
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
19.09.2025
2 min.
Probleme bei den Titelkandidaten: Norris lange in der Box
Das lief gar nicht gut fürs McLaren-Duo.
Was ist denn da auf einmal los? Das McLaren-Duo schwächelt. Ausgerechnet vor dem möglichen vorzeitigen Triumph in der Konstrukteurs-WM. Vorn ist einer, der es gebrauchen kann.
11:30 Uhr
5 min.
Verstappen-Aufholjagd nach Fahrstunde in der "Grünen Hölle"
Drei Rennsiege in diesem Jahr - kommt nun eine Serie?
Unmöglich? Rechnerisch auf keinen Fall. Praktisch: ein waghalsiges Unterfangen. Bestens gelaunt nach einem Stimmungsaufheller im Doppelpack ist Max Verstappen eine WM-Aufholjagd aber zuzutrauen.
Jens Marx, dpa
21:17 Uhr
4 min.
Mit Joker aus dem Krankenbett: VFC Plauen feiert ersten Heimsieg seit fast einem Jahr
Das Foto zeigt den Plauener Torjubel nach dem 1:0. Am Ende stand für den VFC am Samstag gegen Heiligenstadt ein 4:0-Erfolg zu Buche.
Die Vogtländer haben mit dem 4:0 am Samstag gegen den SC 1911 Heilgenstadt ihren Aufwärtstrend in der Fußball-Oberliga bestätigt. Zwei Fernschüsse und ein später Doppelpack entschieden das Spiel.
Monty Gräßler
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel