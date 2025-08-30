Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Piastri setzt sich in Zandvoort durch - Verstappen Dritter

Oscar Piastri war nicht zu schlagen.
Oscar Piastri war nicht zu schlagen. Bild: Patrick Post/AP/dpa
Lando Norris war schnell unterwegs.
Lando Norris war schnell unterwegs. Bild: Bradley Collyer/PA Wire/dpa
Oscar Piastri war nicht zu schlagen.
Oscar Piastri war nicht zu schlagen. Bild: Patrick Post/AP/dpa
Lando Norris war schnell unterwegs.
Lando Norris war schnell unterwegs. Bild: Bradley Collyer/PA Wire/dpa
Formel 1
Piastri setzt sich in Zandvoort durch - Verstappen Dritter
Thomas Wolfer, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Zandvoort geht es in der Qualifikation richtig eng zu - zumindest im Duell der beiden McLaren. Oscar Piastri sichert sich den ersten Startplatz.

Zandvoort.

Im packenden Formel-1-Titelduell hat sich Oscar Piastri dank einer Fabelrunde in den Dünen von Zandvoort den nächsten Vorteil verschafft. Mit der Winzigkeit von nur 0,012 Sekunden Vorsprung sicherte sich der WM-Spitzenreiter den ersten Startplatz für den Großen Preis der Niederlande und bezwang seinen McLaren-Teamkollegen Lando Norris einmal mehr. "Ich war im richtigen Moment da. Ich bin sehr glücklich, dass es geklappt hat", sagte der Australier.

McLaren "in einer eigenen Liga"

Der 24-Jährige liegt vor dem Grand Prix am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) in der Gesamtwertung nur noch neun Punkte vor dem Briten Norris. "Ich bin etwas enttäuscht, aber es hätte auch anders ausgehen können. Aber das ist nicht das Ende der Welt", sagte der knapp geschlagenen Norris, der zuvor in allen drei Trainings an der Nordseeküste die Bestzeit gesetzt hatte. Einem weiteren McLaren-Sieg sollte jedenfalls wenig im Weg stehen. "Das Auto fährt wirklich in einer eigenen Liga", sagte McLaren-Boss Zak Brown bei Sky.

An der Spitze wurde das Duell um Rang eins im Verlauf des Qualifyings immer enger. Zu Beginn der entscheidenden dritten K.-o.-Runde legte Piastri mit der Bestzeit vor und lag hauchdünn vor Norris. Dieser konnte mit dem letzten Versuch nicht mehr kontern und musste seinem Stallrivalen den Platz ganz vorn überlassen, der in Zandvoort besonders wertvoll ist.

Der erste Startplatz ist in Zandvoort besonders wichtig

In den vergangenen vier Jahren gewann der Polesetter immer auch das anschließende Rennen. 2024 gelang das ausgerechnet Norris, bei den drei Austragungen zuvor konnte sich jeweils Max Verstappen durchsetzen. Der Weltmeister aus den Niederlanden belegte dieses Mal bei seinem Heimspiel den dritten Platz der Zeitenjagd.

Mit 0,263 Sekunden Rückstand hatte der Red-Bull-Star allerdings keine echte Chance auf die vorderste Startreihe. "Dieses Wochenende war schwierig für uns, deswegen bin ich über das Ergebnis sehr glücklich", sagte der 27-Jährige, der von seinen Landsleuten bei Sonnenschein auf den Tribünen frenetisch unterstützt wurde: "Die Energie ist großartig. So viel Orange zu sehen, ist schon besonders. Ich bin sehr froh, hier zu sein."

Wind verdirbt Hülkenberg die Zeitenjagd

Ob er im Rennen für eine Überraschung sorgen kann? "Schauen wir mal, was wir machen können", sagte der viermalige Champion und ergänzte: "Wir müssen uns vor allem auf unser Rennen konzentrieren, die McLaren sind schon sehr schnell." Seinen fünften Titelgewinn nacheinander hat Verstappen quasi bereits abgeschrieben. Er liegt schon 97 Punkte hinter Piastri.

Bitter endete der Tag für den Rheinländer Nico Hülkenberg. Der 38-Jährige musste seinen Sauber schon nach dem ersten Qualifikationsabschnitt abstellen, nach Platz 17 sind die Aussichten auf WM-Punkte schlecht. "Es ist sehr, sehr eng. Es sind Kleinigkeiten", sagte Hülkenberg bei Sky. Seine schnellen Runden hätten sich zwar gut angefühlt: "Aber der Wind hat uns das Leben etwas schwieriger gemacht." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
30.08.2025
4 min.
Besonderer Abschied im Erzgebirge: Mit dem Oldtimer in die Rente
Mit diesem Horch, Baujahr 1930, ging es für Simone Dolling noch einmal in alle EKH-Einrichtungen.
Nicht jeder langjährige Mitarbeiter eines Unternehmens wird so furios in den Ruhestand verabschiedet. Die Chefeinkäuferin der EKH geht in Rente - mit einem Überraschungstag.
Beate Kindt-Matuschek
01.09.2025
4 min.
Pressestimmen zur Formel 1: "Großes Dünendrama" in Zandvoort
Oscar Piastri gewann das Rennen in Zandvoort.
Isack Hadjar sorgt beim Großen Preis der Niederlande als Dritter für eine Überraschung. Sieger Oscar Piastri hat beste WM-Chancen - und wird ebenso für seine Fahrt gelobt.
06:26 Uhr
3 min.
Sachsen leisten Millionen Überstunden - meist zum Nulltarif
Die Bundesregierung und Teile der Wirtschaft würden die Arbeitszeit gern über da heute schon Mögliche ausdehnen.
In Sachsen haben die Beschäftigten im vergangenen Jahr mehr als 53 Millionen Überstunden geleistet. Experten warnen vor Überlastung. Die Bundesregierung will hingegen sogar noch mehr Extra-Stunden ermöglichen.
Jürgen Becker
17:26 Uhr
5 min.
Piastri-Triumph in Zandvoorts Dünen vor Verstappen
Piastri behält am Start die Spitzenposition.
Auch nach der Formel-1-Sommerpause ist McLaren zu stark für Max Verstappen. Beim Heimspiel in den Niederlanden holt der Weltmeister noch das Maximum raus. Der Sieg geht an Oscar Piastri.
Thomas Wolfer und Jens Marx, dpa
06:28 Uhr
5 min.
So will Julian Nagelsmann das WM-Ticket holen
Der Bundestrainer geht mit klaren Erwartungen in die WM-Qualifikation (Archivbild).
Die DFB-Elf startet als klarer Favorit in die WM-Qualifikation. Was passiert, wenn Deutschland nicht Gruppenerster wird – und welche Rolle neue Spieler auf dem Weg nach Amerika spielen.
Arne Richter, dpa
Mehr Artikel