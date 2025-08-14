Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Pikante Doku-Aussage: Rooney von Brady "sehr enttäuscht"

Wehrt sich gegen einen Kommentar von Tom Brady: Englands Fußball-Ikone Wayne Rooney
Wehrt sich gegen einen Kommentar von Tom Brady: Englands Fußball-Ikone Wayne Rooney Bild: Steven Paston/Press Association/dpa
Tom Brady will mit dem Fußballclub Birmingham City hoch hinaus
Tom Brady will mit dem Fußballclub Birmingham City hoch hinaus Bild: Nick Potts/PA/AP/dpa
Wehrt sich gegen einen Kommentar von Tom Brady: Englands Fußball-Ikone Wayne Rooney
Wehrt sich gegen einen Kommentar von Tom Brady: Englands Fußball-Ikone Wayne Rooney Bild: Steven Paston/Press Association/dpa
Tom Brady will mit dem Fußballclub Birmingham City hoch hinaus
Tom Brady will mit dem Fußballclub Birmingham City hoch hinaus Bild: Nick Potts/PA/AP/dpa
Fußball
Pikante Doku-Aussage: Rooney von Brady "sehr enttäuscht"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Aussage von Football-Ikone Tom Brady in einer Dokumentation über Birmingham City rückt Wayne Rooney in ein schlechtes Licht. Der frühere Stürmer und heutige Trainer wehrt sich nun.

Birmingham.

Englands Fußball-Ikone Wayne Rooney hat eine spitze Bemerkung von Ex-Football-Star Tom Brady scharf gekontert. Der Amerikaner Brady (48) hatte sich 2023 als Miteigentümer des englischen Fußballclubs Birmingham City "ein wenig besorgt über die Arbeitsmoral" des damaligen Cheftrainers Rooney geäußert. Diese Aussage ist in einem Ausschnitt der Dokuserie "Built in Birmingham: Brady & The Blues" zu sehen, der in sozialen Medien schnell verbreitet und oft kommentiert wurde.

Er sei von Bradys Kommentar "sehr enttäuscht", sagte Rooney nun in einem BBC-Interview, "denn Fußball ist nicht NFL. Die NFL arbeitet drei Monate im Jahr, Spieler brauchen auch Ruhe. Daher finde ich, dass er in seiner Art, wie er es dargestellt hat, sehr unfair war." 

Er glaube nicht, dass der siebenmalige Super-Bowl-Gewinner in der National Football League "damals wirklich viel von Fußball" verstanden habe, ergänzte Rooney: "Vielleicht tut er es jetzt."

Rooney hat dennoch großen Respekt vor Brady

Der frühere Stürmerstar von Manchester United konnte sich damals als Birmingham-Trainer nur wenige Wochen halten, im Januar 2024 kam die Trennung. Weiter nachkarten will Rooney aber nicht. Er respektiere Brady "sehr, er ist einer der größten, wenn nicht der größte Sportler aller Zeiten", sagte der 39-Jährige: "Und Birmingham scheint es gerade zu verstehen, was gut ist." Birmingham stieg auch dank der Investoren-Millionen in der Vorsaison souverän von der dritten in die zweite englische Liga auf.

In der Dokumentation wird Brady, der 2023 als Minderheitseigentümer beim Club einstieg, von Kameras begleitet. Zu sehen ist dabei unter anderem ein Besuch des Ex-Footballers beim Training der Mannschaft und einer taktischen Besprechung durch Rooney. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16:34 Uhr
2 min.
Nach Rechtsstreit: Bund muss Afghanin Visum erteilen
Eine Beschwerde des Bundes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg wurde zurückgezogen. (Symbolbild)
In Pakistan warten Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Im Fall einer Frau und ihrer Familie gilt jetzt die richterliche Anordnung, die Einreisepapiere auszustellen.
05.08.2025
2 min.
Medien: Werder-Stürmer Ducksch vor Wechsel
Marvin Ducksch steht vor einem Wechsel nach England.
Werder Bremen stellt sich im Sturm neu auf. Ein Torjäger steht vor einem Wechsel auf die Insel.
23.07.2025
2 min.
Bericht: Football-Legende Brady will Ducksch-Transfer
Kann Football-Legende Tom Brady Werder-Stürmer Marvin Ducksch auf die Insel lotsen?
Noch ist Werder-Stürmer Marvin Ducksch verletzt und fehlt in der Vorbereitung. Zudem wird über seinen Abgang spekuliert. Nun soll sich ein Sport-Superstar eingeschaltet haben.
16:40 Uhr
3 min.
Mindestens 16 große Waldbrände in Spanien
Die Brandbekämpfer sehen sich teilweise mit riesigen Feuerwänden konfrontiert, die durch stürmische Winde jederzeit blitzartig die Richtung ändern können.
Ungewöhnlich viele Waldbrände zugleich bringen die Einsatzkräfte in Spanien an den Rand ihrer Kräfte. Tausende müssen fliehen. Die Opposition fordert den Einsatz des Militärs.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel