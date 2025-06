Pikante Rückkehr: Spießrutenlauf für Cucurella in Stuttgart?

Europameister Spanien zurück auf deutschem Boden - da werden Erinnerungen an den EM-Thriller des vorigen Sommers wach. Vor allem für Marc Cucurella ist die Rückkehr nach Stuttgart speziell.

Stuttgart.

Ausgerechnet Stuttgart, dürfte sich Marc Cucurella denken. Fände das Final Four der Nations League nicht in Deutschland statt, würde sich vor dem zweiten Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich vermutlich kaum jemand näher für den Außenverteidiger der Iberer interessieren. So aber stellt er sich am Donnerstag (21.00 Uhr/ARD und DAZN) auf einen Spießrutenlauf ein. Er sei mental bereit, sagte Cucurella vor der Rückkehr an ebenjenen Ort, an dem er vorigen Sommer mit einem ungeahndeten Handspiel im Viertelfinal Thriller gegen Deutschland für den Mega-Aufreger der EM gesorgt hatte.