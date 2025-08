Plauen, Auerbach und Glauchau: So starten die Fußball-Oberligisten in die neue Saison

Einer kommt von oben, einer kommt von unten, einer war schon da: Drei Teams aus der Region treffen sich in der neuen Saison in der Fußball-Oberliga Süd – mit unterschiedlichen Ambitionen.

Plauen/Auerbach/Glauchau Im Fußball-Vogtland herrscht zumindest schon mal Vorfreude darüber, dass es in der neuen Saison wieder zu zwei Derbys zwischen dem VFC Plauen und dem VfB Auerbach kommt. Bis es so weit ist, müssen sich die Fans allerdings noch gedulden. Erst am Freitag, den 7. November, trifft man sich erstmals wieder in der Auerbacher...